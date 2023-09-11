快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

▲大直受災戶對談基泰總經理馮先勉秀出匯款單，聲稱已經撥款1億元給台北市政府，但台北市法務局長連堂凱痛批，馮先勉只是匯款到自己基泰的富邦帳戶。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對造成鄰近公寓大規模傾斜塌陷，基泰建設總經理馮先勉與台北市副市長李四川日前達成3點共識，包括提撥1億元放在台北市法務局指定的帳戶進行信託，但台北市法務局長連堂凱11日爆料基泰未將錢匯進來；而馮先勉卻說一早就把錢匯入指定帳戶並且信託。對此，連堂凱11日晚間怒批，馮先勉是把1億元轉到自己的基泰富邦帳戶，並不是轉到台北市法務局指定帳戶。

針對馮先勉稱已經匯款1億給台北市政府，台北市法務局長連堂凱表示，請馮先勉提供匯款給「台北市政府指定帳戶」的證明，馮先勉聲稱的匯款，是匯款到自己的「基泰建設帳戶」，請馮先勉匯款到「台北市都發局的專案帳戶」。



連堂凱提及，自己今日一直與基泰聯繫，談及匯款到北市府指定帳戶中，大家都心安，但馮卻稱基泰在富邦銀行有1億多元，但「那是你自己的帳戶，你如果今天任何時間點領走，我們也都不知道！」

面對基泰建設造成鄰近公寓傾斜、塌陷，連堂凱9日晚間赴台北地方法院，以市府名義聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，10日下午再替25戶受災戶中的10戶聲請第二波假扣押2億元。

但連堂凱爆料，基泰公司從10日開始聲稱，會提供1億元給市府作為重建費用擔保，但今日與基泰公司聯繫，並提供北市府專案結款帳號，但至今基泰都沒匯錢進去，不斷以「公司內部程序」理由說「無法這樣做」，北市府感到非常憤怒。

連堂凱也呼籲北院，基泰公司雖然一直說有能力可以負擔，但至今沒看到任何實質擔保，北市府今天聯繫了一整天，基泰也不願意把錢匯到台北市政府的專案結款帳戶。

關於連堂凱所說的1億元，也就是台北市副市長李四川10日與基泰總經理馮先勉達成的3點共識，其中第一項「基泰建設答應提撥1億元，放在台北市政府法務局指定的富邦銀行帳戶並進行信託，這筆經費將支應所有救災以及復原、安置等。」

不過，大直受災戶11日晚間與基泰建設代表面對面舉行會談，針對市政府提出第二波假扣押，馮先勉稱，市府所有要求，「我們都做了」，甚至一早就把錢匯入指定帳戶並且信託，且這個錢也是用來救災與安置住戶的費用，如今法務局長又祭出第二波假扣押，「他們目的不是在解決問題，而是製造問題。」