獨／「高麗菜飆天價」波及餐飲業　台東水煎包名店被迫歇業

▲受不了高麗菜價飆漲，台東小胖水煎包宣布暫時停業。（圖／翻攝店家臉書）

記者楊惠琪／台北報導

國內夏季高麗菜重要產區南投縣仁愛鄉接連受到颱風、豪雨侵襲，重創災區農產品產量與交通，導致高麗菜近期價格飆漲，甚至傳出百貨超市一顆要價600多元的天價，也波及餐飲業者。台東市知名的「台東小胖水煎包」就宣布，因為高麗菜高漲，質量都不穩定，只好暫時停業。此外，也有許多餐飲業、小吃店暫時下架含有高麗菜的品項，猶如蛋荒的翻版。

位於台東市精誠路上的「台東小胖水煎包」，是許多在地人和網友激推的在地平價早餐店，日前在臉書粉專公告，受最近颱風下雨影響，高麗菜高漲到懷疑人生了，品質也不穩定，真的不符合成本，因店內夏天選用的就是高山高麗菜，堅持不用進口高麗菜，為了維持品質，只好暫時店休。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台東小胖水煎包」蔡老闆說，開店十多年從來沒有遇過高麗菜又貴又缺，不但沒菜、量少，有些菜況也不好，店內就只賣高麗菜水煎包和蔥油餅，偏偏最近高麗菜和青蔥都很貴，進貨成本幾乎都翻倍，每顆水煎包只賣20元，但內餡菜料都很飽滿，也不想因此調漲價格，乾脆宣布店休，不然成本這麼高，開店也是做白工。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，百貨超商1顆600多元的高麗菜是少數個案，品種、品質都經過挑選，專供高端市場，一般民生消費的高麗菜價已經稍微回穩，目前每公斤平均價格約30多元，雖然仍相對高檔，但隨著天氣逐漸穩定、入秋之後，預估9月下旬產量和價格會更穩定，平地高麗菜也預計在10月初就可以上市，屆時價格可望再下修。