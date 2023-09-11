剩30天可打？烏軍情局長：天氣轉冷「反攻不會停」　明年將戰勝

▲ 烏軍反攻目標是收復被俄軍攻占的土地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國軍方估計，烏軍在天氣轉寒以前僅剩1個多月時間可推動反攻。但烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，儘管寒冷潮濕的天氣不利戰鬥，烏軍反攻仍會繼續下去，且預料將在明年年底前戰勝。

《路透》報導，烏克蘭6月初發動外界期待已久的反攻行動，3個月來奪回南部及東部10幾座村莊，卻因俄軍埋下大片地雷、挖掘壕溝，使情勢更加複雜。

但布達諾夫9日在烏國公益團體「平丘克基金會」（Victor Pinchuk Foundation）於基輔主辦的會議上指出，「戰鬥行動將會持續，儘管寒冷、潮濕及泥濘使作戰更加困難，戰鬥仍會繼續，反攻會繼續下去」，表明烏克蘭不會在天氣好轉前暫停攻勢。

烏軍在東南部地區的行動被視為反攻關鍵，目標是將佔領烏南的俄軍分裂成兩半，目前距離達成目標還很遙遠。布達諾夫說明，烏軍反攻多方進行，但也坦承進展較預期中慢，且目前形勢困難，除了地雷以外，神風無人機（kamikaze drones）也是阻礙烏軍進展的一大因素。

但據《新聞周刊》，布達諾夫指出，俄軍全面入侵攻勢無法再多撐一年，因俄羅斯聯邦政權的現況與開戰前截然不同，不僅經濟衰退，軍力也在下降，不如以往強大，預測戰爭會在2024年底前以烏軍勝利告終。

此前，美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）接受BBC訪問指出，烏軍正以穩定速度突破俄軍防線，但進展不如預期，且寒冷天氣將使烏軍行軍困難，適合反攻的日子可能僅剩30至45天。

西方國家至今向烏國提供數十億美元軍備，為反攻訓練數千名烏兵，幫助基輔收復失土，但烏軍反攻進度緩慢，引發基輔支持者的憂慮，擔心西方可能難以維持目前的軍援規模。