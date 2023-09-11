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美國越南成「全面戰略夥伴」　深化經貿科技合作

▲拜登率國務卿布林肯等高官訪越南，兩國關係提升至全面戰略夥伴關係。（圖／路透）

▲拜登率國務卿布林肯等高官訪越南，兩國關係提升至全面戰略夥伴關係。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內10日專電

越美關係連升兩級，成為與中國、俄羅斯同級的全面戰略夥伴，這也是越南最高的外交關係。越共總書記阮富仲盼雙方繼續推動經貿投資合作，以及對新興科技合作的共識表示歡迎。

阮富仲（Nguyen Phu Trong）今天下午在越南國家主席府舉行歡迎儀式迎接到訪的美國總統拜登（Joe Biden）。雙方在會談後舉行記者會，確定將兩國關係升級為全面戰略夥伴。

綜合雙邊會談與記者會內容，阮富仲表示，自1995年兩國關係正常化以來，特別是2013年建立全面夥伴關係後，雙邊關係取得了強勁、深入、實質性、有效的發展。

他說，為了兩國人民的利益，出於為實現新形勢下和平、合作與可持續發展目標與加強合作的願望，越南歡迎兩國將關係推向新高度，即致力於和平、合作與可持續發展的全面戰略夥伴關係。

阮富仲並高度讚賞兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明內容，對雙方大力推動經貿投資及促進科技合作取得突破達成的共識表示歡迎。

拜登則表示，美國支援越南的發展，其中包括新時期的經濟和科技合作，尤其是電子工業發展、應對氣候變遷、清潔能源開發等。拜登高度評價兩國將關係提升為全面戰略夥伴，認為這能為兩國和國際帶來利益。

拜登強調，美國與越南將深化在關鍵和新興科技領域的合作，尤其是打造更具韌性的半導體供應鏈。

雙方在會談中也討論了國際局勢與南海問題。阮富仲指出，對於複雜局勢和國際衝突，越南希望各方在尊重國際法和聯合國憲章的基本原則與基礎上進行對話，和平解決各問題。

他表示，建議美國繼續支援越南和東南亞國家協會（ASEAN）對南海問題的立場，為南海和平、安全、合作、確保航行與飛越自由和各國在南海的正當與合法利益做出積極貢獻，不使用或威脅使用武力，不採取違反國際法，使局勢複雜化的行為，和平解決各爭端。

阮富仲並重申，越南一貫對外路線是獨立、自主、和平、友誼、合作與發展，以及多樣化、多邊化的對外關係。

拜登表示，美國重視越南在地區的作用和地位，強調美國對東協核心作用的支援並願與越南合作，為東協的團結與繁榮做出貢獻。他說，南海對於國際的繁榮與穩定相當重要，並重申美國在南海問題上的立場。

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