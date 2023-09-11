闖紅燈身上飄酒味...高雄男辯「只喝半瓶」　多次假吹遭警訓斥

▲高姓男子闖紅燈被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名高姓男子（57歲）9日清晨5時許，因為趕著上班騎車闖紅燈，結果被員警發現攔下，員警聞到他渾身酒味，他辯稱「前一晚喝了半瓶啤酒」，員警不信對他酒測，高男又一再假吹干擾酒測，直到被員警訓斥才乖乖配合，結果酒測值0.43毫克，當場被依公共危險罪逮捕送辦。

鳳山警分局文山派出所警員林祺紘、林明群巡邏行經鳳山區文龍東路與八德路口時，發現高男騎機車闖紅燈，被攔停後回答急著辯解「我趕著上班」，員警開立罰單的同時，聞到高男身上濃厚酒味，便詢問有喝酒嗎？高男堅持沒有飲酒。

▲高男的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但警方拿出酒精感知器一靠近，卻馬上亮起有酒精反應的紅燈，他才坦承於前一晚11時喝了「半瓶啤酒」，但警方一換算時間後也對高男說法抱持懷疑，「都已經6、7個小時怎麼可能還沒退酒？」並好心提醒，「如果真如你所說只喝半罐啤酒的話，建議您去檢查一下，身體可能有狀況。」

員警開始實施酒精濃度檢測，高男卻一直假意做動作配合，實際卻完全沒吹氣，巡佐黃榮清當場看破手腳大聲指正，「氣有沒有吹出來，我們聽得很清楚，你這樣咬著，但不吹氣，當然機器沒辦法檢測出數值啊！」，高男發現警方已經注意到小動作後，才真正願意配合檢測，果真酒測值0.43毫克超過法定標準值，現場將高男逮捕，警詢後依涉嫌公共危險罪移送法辦。

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