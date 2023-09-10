保全「190天沒休假」猝死宿舍！每天上班12小時　最後貼文曝

▲保全超過190天沒休假。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸陝西省漢中一名李姓女子淚訴，丈夫每天工作12小時，超過190天沒休假，且連日高溫40度，公司僅提供電扇，導致丈夫回到租屋處後猝死。對此，公司負責人回應，當地人社部門已經認定趙男非因公死亡，目前公司律師及家屬就賠償問題進行協商。

根據陸媒《大風新聞》報導，李女控訴，趙姓丈夫在廣東省中山市利達針織廠有限公司工作，工作崗位為保全，怎料到上月24日被通知，丈夫在宿舍身亡。李女認為，丈夫之所以會死，與公司嚴重違反勞動法有直接責任，因為勞動法規定職工每天上班為8小時，而該公司一直延用12小時上班制度。

李女指出，丈夫每月上班時間為平均360小時，嚴重超負荷上班，且保全室屬西曬，在連續好幾天40度高溫下，公司只提供電風扇降溫。李女痛斥，公司嚴重不遵守國家法律，不關心職工生命，導致丈夫死亡。

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從訊息可以看見，趙男曾發文寫下，「這溫度，快要蒸熟了。」另外，家屬也提供打卡記錄，上面密密麻麻顯示趙男上班時間沒有間斷。

負責人回應，針對趙男家屬質疑公司長達190天沒有安排趙男休息的問題的確存在，原因是因為休假安排不過來，而工作環境有提供電風扇以及涼茶，與一線工人的工作環境相比，其實已要好很多。負責人表示，當地人社部門已經認定趙男非因公死亡，按照《廣東省企業職工撫卹待遇條例》給予直系親屬相應的一次性撫卹金，但因趙男家屬對該賠償金額有異議，目前公司律師及家屬就賠償問題進行協商。

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