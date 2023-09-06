女騎士滿臉紅通通被攔查　一吹「沒酒駕」...兩條通身分反曝光

▲▼女騎士臉部紅通通，被警方攔下後竟不是酒駕，原來是詐欺通緝。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市洪姓女子日前騎機車闖紅燈，因為臉部紅通通被懷疑有喝酒被警方攔下，結果一吹酒測器數值竟是零，警方利用警用小電腦一查，忽然響起噹！噹！兩聲，原來洪女早被南投地方法院發佈詐欺通緝，洪女得知被通緝，臉更紅了，她沒有住在戶籍地，沒收到法院通知，根本不知道被通緝，警方訊問後解送南投地院。

台中警方目前強力執行取締機車及路口未停讓行人等違規行為，日前上午7點35分左右，巡邏至北屯區南興路與敦富12街口時，發現騎機車的洪女臉色明顯潮紅，眼神飄移不定，員警懷疑她喝酒，但酒測後卻沒有酒精反應，經以警用小電腦查驗身分，忽然響起噹！噹！兩聲，原來洪女是南投地方法院所發布的詐欺通緝犯。

洪女偵訊時無奈說出，前些日子因為找工作，誤信求職公司招聘人員的說詞，工作輕鬆，月入5萬，她不知道該公司是詐騙集團所虛設，於是交出帳戶給公司，不料被拿去作為詐騙匯款之用，於是她的金融帳戶變成警示帳戶，自己才會一看到警察就緊張臉紅。

洪女強調，自己一直在台中市工作，沒有住在南投戶籍地，所以沒有收到地院出庭通知，也就不知道自己被通緝，直到被警方攔查後才知道，警方偵訊後將她解送歸案。