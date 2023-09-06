「公司宣布周休3天」不扣薪　友人卯死！他嘆：有夠羨慕

▲日前有民眾發起「周休三日」的連署，結果遭人事行政總處打槍。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，最後遭行政院人事行政總處回應「不予參採」。不過一名網友驚曝，朋友公司決定實施「周休三日」工作模式，且不對員工減薪，讓原PO眼紅直呼「朋友超爽，上輩子拯救世界吧！」

一名網友在Dcard透露，朋友的公司打破常規，決定近日開始實施新制「周休三日」，更佛心的是薪水沒扣減，等於員工一周工時少了8小時，讓原PO投射羨慕的眼神。

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對此，原PO好奇查了國外「周休三日」的工作制度，像是「每周4天班，一天10小時，不減薪」、「每周4天班，一天8小時，薪資打8折」，若台灣未來有一天能推行的話，大家會接受哪種選擇呢？

▲原PO朋友的公司「實施周休三日」超狂福利。（圖／翻攝Dcard）



底下網友熱議，「台灣一定是『一天10小時+打8折』，我光用屁股就想得到了」、「台灣薪資就低到靠北了...是要減X小」、「那還不如去科技業做2休2，一天10小時薪水還比上班族更多」、「減薪當然接受啊」、「想知道原PO朋友公司是哪間？不方便公開的話可以私訊嗎」。然而原PO沒進一步透露朋友的職務內容，只能忌妒喊話「朋友超爽，上輩子拯救世界吧！」

事實上，民眾日前發起連署的「周休三日」提議，當時獲得5736人大力支持。不過行政院人事總處經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，考量3大原因而打槍回應「不予參採」。

第一，周休三日的實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

第二，目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日的經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休3日的案例，尚缺乏實施周休3日對政府機關的行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響的經驗或統計分析數據可供參考。

第三，基於政府機關負有遂行公共任務的責任，且須維護為民服務的品質，在公共行政、產業、教育等面向的條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休三日。

人事總處也強調，未來將持續蒐集各界意見，並關注其他國家實施及試辦周休三日成效，再據以評估及考量。