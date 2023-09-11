iPhone15要來了！ 新機「尺寸、價錢」搶先曝光

▲蘋果新品發表會將在台灣時間13日凌晨1時舉行。（圖／AppleGeek，推特）

圖文／CTWANT

每次推出新品總是引起搶購的蘋果，宣布將在台灣時間13日凌晨1時發表全新iPhone15，尚未公開就引發關注，外媒《MacRumors》稱取得外觀設計及價錢，搶在公開前曝光。

2 種尺寸、4 款機型

根據《MacRumors》報導，iPhone15、iPhone15 Plus與14系列相似，Pro系列同樣有6.1及6.7吋螢幕，唯一的差距就在USB-C充電孔，並且與IPad、Mac皆可共享充電器，USB-C技術將在全世界使用。iPhone15系列將持續沿用14系列上出現的動態島，擴大螢幕顯示面積，但是僅能在Pro型號上看的到，外觀上iPhone15、iPhone15 Plus背面將採用以往iPhone Pro系列的「磨砂玻璃」特色。

另外，IPhone15 Pro的邊框設計將從不鏽鋼改為鈦金屬，顏色包括銀色、鈦灰色、黑色及深藍色，且Pro型號可能會輕10％。另外「靜音開關」可能換成「靜音按鈕」，且有許多功能，像是打開相機、手電筒、快捷模式、語音備忘錄等等。

iPhone 15 價格

消費者最關注的價錢，根據報導，iPhone15 Pro、Pro Max因為擁有豐富功能，就有傳言價格將會上漲，多位消息人士宣稱，蘋果有計畫要漲價，但目不知道確切漲價幅度。新型號可能貴100美元（約新台幣3200元），其中iPhone15 Pro起價為1,099美元（約新台幣35,000元），iPhone15 Pro Max起價則是1,199美元（約新台幣38,000元）。

在相機像素，iPhone15、iPhone15 Plus將會使用4800 萬像素 f/1.6 光圈，可以提供更高分辨率圖像，拉高在黑暗中的清晰度，且Pro Max有機會實現5倍或6倍變焦。蘋果公司計畫為iPhone15 Pro開發A17芯片，預計會延長電池壽命，但是iPhone15仍持續採用A16芯片。

Pro系列同樣是支持USB-C，不過可能會配合更快的USB 3.2（20Gb／s），或Thunderbolt（40Gb／s）傳輸速度。據報導，部分IPhone15型號將支持高達35W的充電速度。

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