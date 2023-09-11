不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

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不輸芭比Q！一票狂喊「家人們誰懂啊」太洗腦　他愣：台灣突然流行

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO一看到「家人們誰懂啊」就覺得很煩躁。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

 「家人們誰懂啊？」有聽過這句開場白嗎？近日有網友發文表示，她打開限時動態時，注意到身邊不少人都會打「家人們誰懂啊」，讓她覺得很煩燥。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有網友在Dcard上，以「家人們誰懂啊？到底誰發明這個用詞」為標題發文，提到她最近只要打開限時動態，就會看到不少好友都打「家人們誰懂啊」、「姐妹們誰懂啊」，這句話到底出自於哪裡？和之前流行的「不可能......吧」同樣令她煩燥。

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原PO表示，她只要看到這些重複的用詞，就會覺得很火大。不過她也強調，她尊重每個文化，只是不知道為什麼這麼多人喜歡說這句話？

▲滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲網友分享自己不喜歡的流行語。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我同學常常在聊天的時候用『咱就是說』，看了火氣就上來」、「我是聽到栓Q跟芭比Q就煩躁」、「艾特（at@）也很火，Tag就Tag、‎標註就標註」、「真的，開頭用『有沒有一種可能』聽了也超躁」、「還有ㄨㄢㄇㄞK（我沒K）也是無腦」、「我比較討厭尊嘟假嘟（真的假的），到底在嘟什麼」、「最煩『朋朋』這個詞」、「我身邊有人是說『沒可能吧』，真的很煩」

也有網友提到，「好像是B站（bilibili）的哏」、「微博、抖音之前就很多了，在中國互相流傳」、「不是微博就是B站吧，蠻多用語或哏我是以前就在微博看到過了，之後不知道為啥，台灣也突然流行起來了」。

據了解，「家人們誰懂啊」常被當成開場白，過去曾有網友使用只露出眼睛、嘴巴的「西瓜特效」分享自身經歷，藉此保護隱私，並達到搞笑效果。後來就有越來越多人為追求流量，也使用該特效、說些奇葩的事，並以「家人們誰懂啊」開場，表達「誰能體會我此刻的心情」。

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