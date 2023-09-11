18歲結婚、19歲當媽！她因「尪懶又宅」新婚1年崩潰：真的好累

▲原PO步入婚姻1年就後悔了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／CTWANT

一名女網友透露，她在18歲登記結婚，隔年產女後曾當起家庭主婦，但因長期照顧孩子無法出門，幾乎就要喘不過氣。後來她回歸職場，並和丈夫、家人輪流照料女兒，結果每當丈夫顧完孩子，房間都會變得超亂，嘗試溝通卻仍無濟於事，「或許是我活該，提早踏入婚姻這條路，但我真的很愛先生、很愛小孩。」

原PO在Dcard發文透露，她在18歲就跟丈夫登記結婚，19歲生下女兒，「一切都是我心甘情願，在自己愛玩的年紀選擇踏入婚姻，我不顧家人剛開始的反對，堅持把寶貝生下來，說真的才剛登記一年，我就覺得好累。」

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原PO指出，由於丈夫工作緣故，因此她曾當起全職媽媽2個月，但因整天在家照顧孩子哪都沒辦法去，情緒快要崩潰。無奈的是丈夫有時放假，卻以「很遠、很累」為由，不願帶她出門。

不過，原PO後來還是選擇回歸職場，並和家人、丈夫輪流照顧孩子。而她相較全職媽媽，更愛出去工作帶來的自由，但卻發現每次丈夫顧完孩子，總是不會順便洗掉女兒的奶瓶，還把個人的髒衣服亂丟，以致她回家必須要先整理環境才能休息，「我真的好累，或許是我活該，提早踏入婚姻這條路，不聽家人當時的勸告，有時真的後悔。」

原PO也說，她很愛丈夫和小孩，「我的老公有他的好，也有他的不好。好在我想要什麼，他都會讓我買。在我心情不好的時候，他會陪在我身邊，抱我、安慰我。壞在他很懶散，明明可以舉手之勞的事情，他卻沒有幫我。我想要出去玩，他卻要思考很久。我不知道是他變了，還是我太苛求了。」

▲原PO心累表示，她快被逼瘋了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，她還不敢和先生討論這些事情，只因每次相要溝通，丈夫都會很不高興，覺得自己有在幫忙；也不敢跟朋友透露，因為朋友大多不能了解其中過程；更不敢跟家人訴苦，擔憂家人覺得她婚後受到委屈。原PO指出，「好想爸爸媽媽、好想家、好想回到我的避風港，突然覺得家才是最溫暖的地方。」

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「妳的確因為太早結婚生子，而在還沒準備好的年紀上戰場了，所以妳只能負責的走完，不然世界上又多了個單親媽媽」、「愛孩子不一定能養好她，愛老公不一定有辦法相處」、「妳老公就是一個不及格的爸爸跟老公，但是是一個及格的男朋友」、「婚姻是愛情的墳墓，婚前可以一起想去哪就去哪，婚後就是柴米油鹽了」、「沒認清就結婚，看來妳還要痛苦一場」。

與此同時，也有網友安慰「願意負責，也誠實面對自己內心，感覺妳以後會越來越順利」、「妳用他平常的方式來對待他，看他能不能體會妳的心情」、「既然選擇了婚姻就好好的走下去，但不要忘記要愛自己，當媽媽之前，我們都是自己，先好好照顧自己的情緒、需求，再照顧孩子跟先生」、「要不要找個方式讓自己放輕鬆，心情變好再想婚姻要怎麼良好維繫，家庭氛圍真的很重要」。

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