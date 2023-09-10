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中原大學宿營「噁心隊呼」流出！　大一女悔參加：看了很不舒服

▲中原大學迎新小隊隊呼，讓網友直呼低級、「猴味好重」。（圖／翻攝Dcard）

▲中原大學迎新小隊隊呼，讓網友直呼低級、「猴味好重」。（圖／翻攝Dcard）

記者張靖榕／綜合報導

青春正盛的大學時期有許多活動，但中原大學一名女學生爆料，參加系上合辦迎新宿營，發現小隊隊呼「好糟糕」，讓她感到相當不舒服，內容也引起網友議論。

中原大學女新生8日在Dcard發文，她說滿心期待參加大一的宿營，結果隊呼看得令人相當不舒服。隊呼中不但有髒話，還提及精液、包皮垢，她說還在鬼月辦夜教，「現在好後悔參加宿營」。

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網友紛紛留言，「好低級喔」、「這文筆感覺猴味好重」、「這種白癡陋習什麼時候才能根除」、「可以跟性平會申訴喔！要讓他們知道這實在不好笑才是」、「這麼多搞腥羶色被罵的案例，這些白癡還敢這樣玩啊」、「幾年前的迎新上過新聞，那些學生被罵得超慘，結果還是有猴子想試試看被炎上的感覺。」

一名女網友將文章專貼到Dcard中原大學校版，也引發其他學生討論，表示出事的活動應該是電機系與國貿系合辦的迎新宿營，內容連自己校內同學都不挺，「這什麼鬼隊呼」、「素質也太低」、「性騷擾了吧」。

事實上，中原大學2017年就曾遭男新生報料，表示參加系上宿營時，被逼只能穿內褲闖關，還有許多髒話、性歧視的言論，甚至有關卡是女隊員幫男隊輔脫褲子、男隊員磨蹭女關主的誇張內容，在當時引起社會關注。

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