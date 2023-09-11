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超陌生！妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1：我也會

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到IG的推薦，陌生到以為被盜帳號。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

滑FB或IG時，通常會跳出自己感興趣的內容。有妹子求助，她的IG「探索」頁面，平時都是美食、偶像影片，或化妝品、哏圖等，「突然多了超多奇奇怪怪的風景照，都是外國帳號，有些還有藍勾」，害她還以為是不是被盜，瞬間覺得超陌生。就有人也驚呼，「我也會欸」、「我的有時也會這樣。」

有妹子在Dcard發文「IG突然變得不認識了」，說她下班時，一如往常地打開IG滑滑限時動態、看看影片，卻發現放大鏡頁面（探索功能）變得很陌生，平常都是美食、偶像、化妝品、哏圖，莫名變成一堆風景照。

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原先她想說是不是帳號被盜了，就趕快更改密碼，「更改之後又重新登入，還一直刷平時自己會看的影片跟照片類型，但都沒有用，還是一堆的風景照」，不禁求助，「這種現象想問有人遇過嗎？該要如何解決……」

貼文引出過來人，「之前遇到過兩次，第一次過幾天就正常了，第二次好幾個禮拜後才恢復」、「幾天後就會正常，不是被盜」、「多刷新幾次，還是沒有回來的話，就把IG整個關掉重開，我的通常重開之後就好了」、「我之前也有遇到～本來是一堆外國人，後來刷新變成一堆外國狗狗，過幾天應該就好了。」

有網友則指出，「我的也是，之前明明都沒看色色的東西，一般都看星座化妝品吃的，結果給我跑出色色的，結果被我朋友看到，尬爆」、「之前好像有壞掉（？）一陣子，很多人的推薦都出現色色的貼文」、「我的都是奶，如果那天變成全風景照我會崩潰。」

其中，還有一名女網友笑說，「有一次它跳出了一個用太久保護眼睛的提示，然後我首頁就變成了全是風景照。」讓其他人也笑了，「怎麼這麼莫名的溫馨又可愛」、「我就想問妳是滑多久啦！一天八小時嗎？」

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