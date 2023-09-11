馮先勉稱第一時間站旁邊？李四川：被工地主任叫來打招呼　也沒談任何事

▲李四川。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，而基泰神隱多天，10日由董事長陳世銘、總經理馮先勉出來召開記者會，但馮卻稱自己沒有神隱，7日晚上就在台北市副市長李四川旁邊，只是對方不認識他。李四川11日還原7日當天狀況，馮先勉確實站在旁邊，但工地主任提醒馮之後，馮才過來打招呼，且沒有談任何事。

李四川11日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對基泰10日記者會的態度，包括董事長陳世銘快閃離席一事，李四川呼籲，碰到問題只能面對、不能逃避，自己在基泰10日召開記者會前，當天早上就找總經理馮先勉去北市府開會，就後續災害復原安置，大概談了一下公司到底要怎麼處理。

▲李四川7日晚上前往大直現場坐鎮。（圖／李四川辦公室提供）

李四川提及，自己要還原一下，馮先勉10日在記者會時聲稱一直在現場，但馮講的其實是7日事發當天晚上，當天自己在晚上抵達現場後，一直在處理救災灌水任務，當下房子還沒坍塌下去，但後來灌水速度來不及搶救，自己站在現場超過將近30分鐘後，房子才全部沉陷下去。

李四川回憶道，自己當下詢問基泰建設的工地主任「這麼大的事情，你們負責人沒有在現場？只有你一個主任在這？」而工地主任才說「我們總經理站在旁邊那邊。」

李四川說，但因為自己當下不認識馮先勉，且當天晚上過後，也再也沒有見過馮，所以9日救災告一段落、必須談安置時，自己尋找基泰建設的秘書，要求中午叫馮來談一談，結果馮卻未接電話，連秘書也找不到總經理，他才進而在媒體面前發怒、嚴厲譴責基泰；後來直到10日上午聯繫到馮，雙方才約9時30分到台北市政府開會，並達成後續3點承諾。

主持人王淺秋詢問，工地主任介紹馮先勉是總經理後，有無過來稍微討論一下發生什麼事，還是馮就在旁邊像個路人一樣圍觀？李四川回應，馮先勉有過來打招呼說自己是總經理，但沒談任何事。

▼大直工地塌陷，基泰建設總座馮先勉發言 。（圖／記者莊喬迪攝）