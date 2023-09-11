基泰大直損鄰受災超過25戶　北市議員：2個月至少8件陳情

文／中央社

「基泰大直」建案因施工導致周邊民宅塌陷，董事長陳世銘鞠躬致歉。但台北市議員陳怡君10日說，她事發前2個月就收到8件陳情案。另外，市民熱線1999也接獲2次陳情。

▲工地旁的民宅傾斜下陷。（圖／記者林敬旻攝）

基泰建設位於台北市中山區大直街巷弄的建案正在開挖地下層，卻導致一旁民宅7日傾斜下陷。基泰10日召開重訊記者會，由董事長陳世銘、總經理馮先勉等6人出席說明和致歉。

但早在今年3月就有民眾透過市民熱線1999陳情因施工造成屋損，後由台北市建管處通知建商聯繫民眾協商修復。直到案發前這幾個月，都不斷有民眾提出鄰損問題。

都發局表示，3月8日及13日分別接獲民眾經市民熱線1999陳情損鄰，即請工地先行聯繫民眾協商修復事宜；至於民眾陳情總件數，北市府仍在統計中。

▲現場已設立前進指揮所。（圖／記者周宸亘攝）

民進黨台北市議員陳怡君10日告訴中央社記者，自己早在5月母親節前後就收到住戶陳情，但當時居民仍傾向先找台北市政府處理，沒想到北市府只是被動叫建商來填補建物裂縫，以拖待變，不料越補越大洞，質疑最後是抱著賭一把的心態，想說蓋完就拍屁股走人，結果最後洞太大補不起來就出事，不排除是官商勾結釀禍。

陳怡君指出，當地多名住戶早在4、5月就在住家外張貼紙條，內容為「請注意！近期因為基泰建設施工，導致本排公寓一樓住戶的室內/室外牆面已出現龜裂、牆面與樓梯之間也出現縫隙、室內房門也因建物傾斜而自動閉合搖晃。雖基泰建設宣稱施工期間已同步監測本排公寓穩定度，但顯然建物已發生傾斜狀況」。

陳怡君說，自前2個月迄今已接獲8件陳情案，其實受災不止25戶，災區周邊居民都人人憂心。

陳怡君建議，由於北市規定地下層開挖至12公尺需審查結構，但基泰建設疑規避只挖到11.95公尺，呼籲北市府應盡快徹查類似只挖11.95公尺的所有建案，同時相關法規和標準作業程序（SOP）也要修改，凡距離法規審查限制相近者，都應由第三方公正單位審查。