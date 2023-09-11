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基泰董座兩度鞠躬閃辭　北市府今提第二波假扣押

記者黃翊婷／綜合報導

「基泰大直」建案因施工不慎，導致周邊鄰房塌陷，基泰建設（2538）董事長陳世銘10日兩度鞠躬道歉，記者會開5分鐘便辭去董座一職迅速離場，引發各界抨擊。台北市政府今日（11日）將針對基泰建設提出第二波假扣押。

▲▼大直工地塌陷，基泰建設董事長宣布辭職。（圖／記者莊喬迪攝）

▼▲陳世銘在記者會上兩度鞠躬道歉，隨後宣布辭職並離去。（圖／記者莊喬迪攝、ETtoday）

基泰董座陳世銘鞠躬致歉（圖／ETtoday）

基泰建設高層10日首度召開記者會，董事長陳世銘首先對各界致歉，隨後宣告辭職，並火速離場，全程大約5分鐘。雖然基泰建設在同日傍晚6時30分以重訊證實，陳世銘確定辭去董座一職，新任董事長將在近期召開董事會後另行公告，但還是難平眾怒。

不過，基泰建設也給出3項承諾，一是提撥1億元信託以支應相關經費；二是全力配合市府辦理公辦都更或重建樓房歸還給25戶住戶；三是願支付3年租金給另尋租處的住戶。

▲基泰大直街工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

▲地基下陷的民宅。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，台北市法務局長連堂凱已在9日晚間前往台北地院，以市府名義聲請假扣押基泰建設6195萬9982元。台北市長蔣萬安表示，北市府9日提出的第一波假扣押，是針對市政府部分，後續還有25戶受災戶重建的部分，11日將會提出第二波假扣押。

蔣萬安強調，基泰建設給出3項承諾，但檢視一個人並非看對方說了什麼，而是要看對方做了什麼，北市政府會強力監督，全力要求基泰務必做到這些，以及後續很多基泰要負起責任的地方。

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