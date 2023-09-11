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台灣小吃店「1物」被外國人讚偉大發明！2大隱藏功能曝不只夾帳單

台灣餐廳桌上1物，被外國人大讚是神奇發明。（圖／翻攝自外國人在台灣）

▲台灣小吃店桌上的迴紋針物品，被外國人大讚是神奇發明。（圖／翻攝自外國人在台灣）

圖文／CTWANT

台灣小吃店中，每桌必備的迴紋針物品，讓外國人一開始來台灣不懂他的用處，就連許多台灣人都不懂，結果它的實際用途曝光後，也讓不少人相當意外，甚至不只一樣功能，還被外國人大讚是「最偉大發明」。

臉書粉專「外國人在台灣」由美國僑民所管理，幫助外國人如何在台灣生存和發展。日前就發文提到，「我直到今天才知道，台灣餐館桌上這些看起來像迴紋針的東西，其實是用來夾住免洗筷的塑膠套，讓它們不要亂飛的！」還有人補充「底座還可以當開瓶器喔」。

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貼文曝光後被轉發到臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，也被讚是「台灣偉大發明」，不少網友都紛紛留言贊同，有人認為是夾帳單，現在才知道可以當開瓶器，還可以夾塑膠套。

也有網友表示，「一開始是尖刺狀，覺得很恐怖，還好後來都改成像迴紋針的」、「我現在才知道底部可以當開瓶器」、「它超棒可以讓垃圾不亂飛」；另外也有網友透露「國外的筷子多半是傳統的紙包裝，外國人多半也不會用這個」。

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