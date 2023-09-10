對ATM噴漆「革命軍」　新北怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午到彰化參加「選哲之友會」，會前接受媒體聯訪，神情輕鬆，面對媒體提問也有問必答，對於美麗島民調他又是第三，柯認為不需要針對單一一家回應，同時強調藍白隨時都可以碰面談，另外也酸說，現在電視名嘴只打柯文哲，都忽視侯市長的存在。