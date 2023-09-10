對ATM噴漆「革命軍」　新北怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

記者陸運陞／新北報導
新北市永和區今天（10日）上午發生金融機構ATM遭人噴上「革命軍」等字樣。民眾發現後報警處理，警方清查，共有4間金融機構受害，主要針對ATM、補摺機、郵箱、樑柱。警方調查，一名男子頭戴安全帽，騎乘機車四處犯案。警方前往男子家中逮捕時，一度遭遇反抗，警員立即壓制逮捕。
▲警方前往逮捕時，李男竟持刀抵抗，遭警方打落。（圖／記者陸運陞翻攝）
據了解，噴漆的嫌犯為住在新北中和的38歲李姓男子，曾在中和犯下多次噴漆汙損案，對象多半為金融機構。今晨5時許，李男獨自騎機車，在永和中山路一段閒晃，隨後騎進騎樓，對金融機構ATM噴漆破壞，隨後騎車前往下個目標噴漆，連續汙損中華郵政、中國信託、國泰世華、富邦銀行後，騎車返回中和住處。
▲李男今晨在永和郵局ATM噴漆，隨後又前往其他金融機構噴漆。（圖／記者陸運陞翻攝）
警方持拘票前往李男家中逮捕時，李男竟撥打110稱有假警察，警方強行破門進入後，李男持刀抵抗，警員立即噴灑辣椒水，並壓制逮捕帶回警局偵辦。警方表示，經聲請拘票獲准，循線逮捕李男，李男對犯案動機不願多說。訊後，警方依毀損、恐嚇公眾等罪，移送新北地檢署並建請羈押。
▲警方將依毀損、恐嚇公眾罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）
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