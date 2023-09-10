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濟南「不明黑影發光下墜」6天拍到3次　天文專家：目前可視為UFO

▲▼七星天文台三次拍到不明飛行物畫面。（圖／翻攝自環球網）

▲七星天文台於6日拍到不明飛行物畫面。（圖／翻攝自環球網）

記者林郁婷／綜合報導

山東濟南七星天文台日前拍到，天空出現不明黑影在發光下墜，已經是6天內第三次現蹤，並且每次都在相同位置。天文專家指出，排除流星、飛機等大氣或人工現象，目前可視為是「不明飛行物」，即所謂的UFO，但還沒有證據顯示這三次彼此有關聯。

據《環球網》報導，七星天文台目擊3次發光下墜的不明物體，分別在9月1日凌晨2點多、5日早上5點多以及6日晚上8點，皆在天空中留下一道黑影，三次出現的位置相同。

▲▼七星天文台三次拍到不明飛行物畫面。（圖／翻攝自環球網）

▲七星天文台1日拍到的畫面。（圖／翻攝自環球網）

四川省天文科普學會副會長曾陽表示，9月1日和5日的畫面後期製作可能性不大，基本上可以確定，這耶黑影是某種飛行生物的軌跡，排除水滴、流星、飛機等大氣或人工現象後，「目前在完全確定其真身前，可以視為不明飛行物（Unidentified Flying Object,UFO）」。

▲▼七星天文台三次拍到不明飛行物畫面。（圖／翻攝自環球網）

▲七星天文台5日拍到的畫面。（圖／翻攝自環球網）

山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華則稱，這是七星台天文台第一次記錄到這種畫面，不明飛行物其中2次的軌跡不太一樣，「一個是非常快的直線移動的東西，但稍微有點拐彎，後來那個不一樣」，但目前沒有證據表明三次不明飛行物存在關聯。

七星天文台常務副台長盧寅興受訪時提到，「短期內出現多次不明飛行物的情況非常罕見，目前已經邀請專家進行研討，下一步將開展模擬實驗論證。」

七星天文台曾在8月30日拍攝到火流星畫面。對於「為何今年不明飛行物特別多」，牛桂華表示，即便現在不是流星雨季節，有時候一個晚上還是能監測到十幾個火流星，要是再加上普通流星，數量就更多了，「媒體報導出來的不明飛行物只是一少部分，不足為奇，根本不用去擔心地球所謂的『天外危機』」。

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