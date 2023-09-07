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陸男被執行死刑「27年後逆轉無罪」　家屬申請國賠…法院1理由駁回

山東男涉投毒被執行死刑「27年後逆轉無罪」　家屬痛心申請國賠…法院1理由駁回

▲一名男子因涉嫌投毒被判死刑，27年後案情卻逆轉判無罪。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一個錯誤判決，害的是一整個家庭！中國山東省臨猗縣有一名男子，因涉嫌投毒導致5人中毒，在1960年被判死刑並處決，然而過了27年案情逆轉改判無罪，家屬心痛申請國賠，沒想到屢屢遭到拒絕，令人心寒。

據《紅星新聞》報導，男子劉忠武出生於1929年3月17日，被指控1960年3月17日晚上因不滿被撤銷公共食堂軍需官職位，攜帶農藥投入水缸中，導致5名社員飲水中毒，所幸經過急救才脫離險境。在同年7月10日被以投毒罪判死刑，8月29日執行。

劉忠武的兒子劉青水痛訴，父親被判死刑時自己只有4歲，家裡還有1歲多的弟弟、10歲的大姊和7歲的二姐4個孩子，死刑執行後12天，爺爺因為悲傷過度過世，母親和奶奶帶著4個孩子背井離鄉。由於父親被判刑，他雖然成績優異，但不能繼續念高中，弟弟也受到牽連，考中等職業學校遲遲不能錄取。

山東男涉投毒被執行死刑「27年後逆轉無罪」　家屬痛心申請國賠…法院1理由駁回

▲法院駁回國賠申請。（圖／翻攝自紅星新聞）

當時村裡有人認為父親是被冤枉的，因為沒有人中毒，劉青水便開始向相關部門申訴，直到1981年法院對該案復查，1987年判決稱原判認定的事實不清，證據不足，故判決不當，改判劉忠武無罪，但人死無法復生，這個錯誤給他們的家庭帶來巨大災變。

劉青水2021年向法院申請國家賠償，但法院駁回申請，理由是該案發生在1994年12月31日以前，當時《中華人民共和國國家賠償法》尚未施行，法律不溯及既往，故不適用國家賠償法的規定，隨後其他法院也用相同的原因駁回賠償申請。但是他不放棄，目前仍繼續向相關法院反映情況，希望可以替父親討回公道。

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