郭品超山東尋根「見失聯30年舅公」哭紅眼：血濃於水是真的！

▲郭品超回到山東泰安尋找失聯的親戚。（圖／翻攝自微博／山東衛視）

大陸中心／綜合報導

藝人郭品超近年將演藝重心轉往大陸，更與小19歲的大陸女星馬澤涵穩定交往，日前他參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》，藉由節目牽線成功尋親。他的爺爺奶奶74年前就帶著父親到台灣，就此和山東泰安老家的親戚都亂了聯繫，節目中，他在山東首次見到85歲的三舅公（奶奶的胞弟），他感動說道，「血濃於水是真的。」

郭品超上《行進中國黃河篇》尋找失聯74年的家人，一開始只靠地址和姓名尋找並不輕鬆，好在當地人員發現有個名字取法相似的人，一步步循線找到了奶奶的弟弟，眾人一見到面就忍不住流下淚水，尤其讀到奶奶當年寄給舅公的信更是感動不已，「我認為沒有什麼東西可以阻隔血緣」、「血濃於水這件事情是真的」、「在山東故鄉吃的菜特別香」。

▲郭品超見到舅公哭了。（圖／翻攝自微博／山東衛視）



在節目播出後，郭品超感嘆能夠找到失聯至少30年的親戚非常感動，寫下近600字感言：「這次懷著極度期盼又不確定的心情，換我回老家尋找我從沒見過的家人們，一張張和奶奶爸爸有著相似面孔的家人們，這感覺很奇妙…就像已經認識了很久一樣，畢竟血濃於水！我們常說有家人的地方就是家，而我，終於回家了！」

▲郭品超奶奶和爸爸在1989年後寄回老家的信。（圖／翻攝自微博／郭品超Dylan）

▲郭品超奶奶和爸爸與老家親戚爬泰山合照。（圖／翻攝自微博／郭品超Dylan）

▲郭品超這次也和親戚們一起去爬泰山合照。（圖／翻攝自微博／郭品超Dylan）