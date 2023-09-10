恐怖撞擊畫面曝！台南賓士疑大雨失控　路口飄移飆撞電桿2死3傷

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市佳里區久井加油站前10日凌晨發生死亡車禍！一輛黑色賓士高速自撞電線桿，造成前做一對夫妻傷重身亡，後座的2姪子、1姪女則是輕傷。路口監視器畫面稍早曝光，可以發現當時正在下著大雨，這台黑色賓士疑似因為打滑失控，接著衝向對向車道後撞擊電線桿才停下，目前初步排除酒駕，但詳細事故原因仍待調查釐清。

事故發生在今日凌晨12時16分，消防人員抵達時賓士因撞斷消防栓，水柱不斷湧出，車內5人有2人噴出車外、2人受困，另1人則是自行逃出。

▲▼台南市佳里區久井加油站前10日凌晨發生車禍。（圖／記者林東良翻攝）

透過路口監視器畫面可以看到，事發當時因為大雨，幾輛路過的轎車行經事故路口時，還揚起陣陣水花，而此時這輛黑色賓士卻疑似失控打滑，整輛車高速飄移衝至對向車道，最後撞擊電線桿才停下。

初步調查，正副駕駛分別為40歲丈夫與36歲妻子，兩人被救出時早已沒了生命跡象，經送醫搶救後雙雙不治。後座3人則為20多歲的姪子與姪女，3人意識都清楚，其中一名20歲的姪子因淋雨發抖、肢體冰冷血氧量測不出，已監測血壓並送往醫院，另名受困右後座的姪子則是左手、右大腿骨折，肢體多處撕裂傷。