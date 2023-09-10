每天「按摩30mins」4天後送醫！OL一查腎臟破裂　5部位千萬別亂按

▲肩頸痠痛是現代人的通病。（示意圖／視覺中國，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

工作壓力大，身體常常感到疲勞，於是各種家用按摩儀應運而生。杭州28歲女子心怡（化名）使用了一款熱敷腰部按摩儀，雖然緩解了腰酸背痛，但由於過度使用，竟然把腎按得挫裂傷。專家提醒，身體這幾個部位不能亂按，要果斷避開猛烈按壓，日常生活中要格外注意保護，包括後腦勺、頸部、脾臟、眼睛、男性的睾丸及女性的乳房。

據《上觀新聞》報導，心怡（化名）今年28歲，杭州人，是一家培訓機構的英文老師，身高166公分，體重不到50公斤。

工作異常忙碌，一向生理期到訪都要痛上幾天，這個時候她會喝熱水、熱水袋……，各種方法全都用上，甚至大熱天肚皮、後背貼上了暖寶寶，然而，心怡依舊感到不舒服。之後，男朋友買了熱敷腰部按摩儀，她就常常用，確實感覺緩解了疼痛。

因為最近小腹一直墜脹，心怡這次將按摩時間由原來的20分鐘延長到30分鐘，按完後腰及背部，又按了小腹近30分鐘，她還將按摩強度調整到最大檔。如此往復，連續用了4天。

在「大姨媽」結束後，心怡的小腹不再墜脹，但右側腰部卻開始發酸發脹，這種酸脹持續了近一周時間。心怡開始以為是運動過量，還停了幾天課，情況卻沒見好轉。

隨著時間推移，心怡右腰酸脹越來越重，她加大了按摩儀的使用頻率，幾乎每天都至少要按摩30分鐘，多時要1個小時，可腰部酸痛沒有緩解。又過了兩三天，疼痛甚至蔓延到整個下腹部，體溫也飆升到38.5℃，心怡這才到家附近的醫院就診。

結合各類檢查，醫師考慮心怡是右側腎挫裂傷、包膜下血腫。專家團隊認為心怡的血腫局限於腎周筋膜，在給予絕對臥床、補液止血、止痛、抗菌藥物等保守治療同時予以密切觀察，如果症狀不緩解反而加重或出現血色素的進一步下降，則建議採取介入栓塞手術等進一步治療，嚴重的有可能需要泌尿外科手術處理。

目前，心怡雖然已平安出院，她還要謹遵醫囑接受至少半個月以上時間的絕對臥床靜養與密切隨訪。

醫生解釋，腎臟是腹膜後器官，它的外面包著一層腎包膜，一般情況下腎臟不太容易受傷。但如果撞擊部位正好在兩側腰部，腎臟就相當於被逼到死角，無處可躲，只能去承受撞擊，就會受傷。

醫生稱，「患者本身又比較瘦，腰部脂肪相對較少，她把家用按摩儀調到最高檔，放在後腰及腹部按摩，長時間劇烈震動，強度過大的衝擊力傳導到腎臟，極易導致腎挫裂傷，出血淤積到腎包膜下形成包膜下血腫，如果病情不加以控制、繼續惡化，有可能會造成腎功能損傷。」

醫生强調，因按摩產生的腎挫傷其實有很強的迷惑性，患者可能開始沒有特別不舒服，或者只覺得腰部酸脹，以為是腰肌勞損，熱敷一下或者貼貼膏藥。這可能導致輕中度的腎包膜下血腫得不到及時治療，引起病情進一步惡化。

醫生指出，在浙大一院急診科，會接診到形形色色腎損傷的患者。這些腎損患者有輕有重，有的因劇烈運動、搬運重物、跌倒受傷，還有的則是車禍撞擊傷，往往會造成「腎挫裂傷」、「腎破裂」等，如果外傷嚴重，甚至會引起大出血、休克，甚至死亡。如果有腎積水、腎囊腫、結石或腫瘤等腎臟疾病在先，即使沒有外傷，也有可能出現自發性的腎破裂，及時送醫搶救非常必要。