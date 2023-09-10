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「5生肖」愛情運爛到哭！9、10月一直在吵架

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲有5生肖被命理師點名陷愛情危機，會與另一半爭吵不休。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

時序逐漸進入秋天，隨著氣溫越來越涼爽，適合找一個伴來溫暖彼此，度過即將到來的寒冬。不過，塔羅牌老師艾菲爾點名在9、10月期間有「5個倒楣生肖」愛情運勢將面臨危機，可能出現不太順利的桃花運、或與伴侶時常爭吵鬧不合。這時需要特別警惕，也要注意「信任」是一段關係中最重要的，別讓過多猜疑破壞彼此間的感情。

危機重重！艾菲爾點名9、10月「情路顛簸」生肖Top5：

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第5名：生肖豬

可能會因財務糾紛或支出問題和伴侶發生爭執，為了度過這時期，屬豬者需要以理智態度處理金錢和財務，應避免不必要的過度消費和浪費，並與另一半充分溝通。制定合理的預算和財務計畫很重要，有助於減少金錢問題對感情的負面影響。特別是另一半是屬蛇的，需更小心地處理金錢問題，以免成為兩人關係的障礙。

第4名：生肖龍

在9、10月間家庭和工作間會失去平衡，為感情帶來壓力，可能是一方在工作上投入過多精力，而忽略家庭需求，會讓另一半感到不滿。為了應對這種狀況，屬龍人需合理安排時間和精力，不僅要努力工作，還要關心和支持家庭。此外，也應多聆聽伴侶的建議，不要過於自信或固執己見，特別是另一半屬狗的，必須協商和決策才能維護愛情和諧。

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲生肖龍和伴侶間會因家庭與職場失衡而產生爭執。（示意圖／視覺中國）

第3名：生肖虎

將面臨感情上的挑戰，主要為競爭帶來的爭執，可能是因為其中一方在職場上獲得成功，使另一半感到自尊心受挫。對於屬虎人而言，應學會欣賞對方的成就，而非忌妒或不必要的計較。同時，你也應積極鼓勵伴侶繼續努力，同時找到自身的優勢和興趣，以保持自信和堅定，特別是另一半屬猴的，相互的理解和支持才能穩定感情。

第2名：生肖兔

在這段期間裡，生肖兔可能會伴隨一些不確定性和猜疑感，例如，擔心另一半是否忠誠或擔憂未來的發展。對於屬兔人來說，應該學會放下過多的擔憂和懷疑，多給對方信任和空間。同時也應積極表達自己的感受和期望，而非把問題藏在心裡，特別是對於伴侶是屬雞的，建立坦承和溝通關係有助緩解感情中的緊張局勢。

第1名：生肖鼠

在9、10月間，生肖鼠會和伴侶爭吵不休，可能是意見不合或權力鬥爭。像是一方渴望更多自由，而另一方則追求更多的控制權，就可能導致衝突產生。對於屬鼠人來說，應學會尊重對方的想法和需求，避免過度干涉或指責，多加強溝通與理解，才能穩定感情，特別是面對屬牛的伴侶，建立相互尊重和妥協的關係，有助克服愛情路上的難題。

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