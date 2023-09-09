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倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲４生肖工作運超旺，正財運超旺。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳致平／台北報導

今年9月14日鬼門關，再過幾天就要送走好兄弟，今年總是感覺運勢不順的人，民俗專家建議可以在鬼門關前去萬應公廟拜拜轉運。另外，4生肖的民眾則會在下周開始迎來好運，工作運則像是「抽到上上籤」一樣，正財運超旺。

根據搜狐網報導，生肖馬、生肖兔、生肖羊和生肖蛇的朋友，從下周一11日開始喜事找上門，財運也旺旺來，尤其是在工作上有明顯的突破。

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生肖馬

屬馬的朋友富有責任感，其工作上的創新思維，使自己在專精的領域中脫穎而出，擁有驚人的好運氣，下周9日開始屬馬者能夠發揮專才，尤其要注意協作精神和團隊合作，才能和同事一同達成目標。屬馬者在工作上遇到的難題，在這一周總是能夠找到最好的解決方法。屬馬者下周開始「正財運勢旺到爆」，想要升職加薪者，不妨抓準時機和主管討論，有機會能談到不錯的條件。

生肖兔

生肖兔的朋友善於分析問題，對他們來說賺錢並不是難事，只要他們不忘初心，那麼就能順利走上致富之路。未來1周生肖兔的朋友要留意，工作態度不輕浮，處理事情宜沉穩，才能妥善處理問題，成為職場中的佼佼者，有機會透過解決難題獲得主管青睞，開創穩定的正財入庫。

生肖羊

生肖羊的人有耐心，經得起現實的考驗，他們的身邊貴人如雲，在貴人的幫助下，能夠發揮自己的特長。未來1周屬羊的朋友可利用廣泛的人脈資源，與各方合作夥伴、同事建立良好的關係，辛勤的工作有望受到領導的賞識，替未來的職場之路鋪好一條康莊大道，奠定加薪和升官的機會。

生肖蛇

屬蛇的朋友向來有勇於承擔責任的精神，具備良好的領導能力和魅力，下周開始工作運會更加順利。由於過往助人為樂、廣結善緣的態度，未來1周會得到豐厚的回報。

※民俗說法僅供參考。

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