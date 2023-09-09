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大陸 大陸焦點 特派現場

「雙宋會」提出台灣關心3問題　宋楚瑜：開放觀光、農漁產品、直航點

▲▼ 雙宋會、宋楚瑜、宋濤、廣東中山2023.9.8 。（圖／記者任以芳攝）

▲「雙宋會」共識，多溝通交流、推動兩岸重回和平正確道路（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣東中山報導

親民黨宋楚瑜主席昨（8）日與大陸國台辦主任宋濤進行會面。宋楚瑜在會中表示，在兩岸問題上，大陸方面要多加體諒並包容，多交流溝通，化解兩岸人民之間的疏離感。此外，他也向陸方提出台灣鄉親3個最關心問題，「開放觀光、農漁產品輸陸以及繼續恢復開放直航點。」

昨日中午11時30分「雙宋會」出席成員，台灣方面有親民黨主席宋楚瑜、副秘書長魏志中、政策中心主任陳宏義、文宣部主任王育誠；大陸方面出席成員有中共中央台辦主任宋濤、聯絡局長楊毅、交流局長黃文濤、宣傳局副局長陳斌華。

宋楚瑜首先指出，親民黨一貫主張「兩岸一中、反對台獨」，希望兩岸進一步密切交流合作，相向而行，共謀中華民族偉大復興。在兩岸問題上，大陸方面要多加體諒並包容，藉由交流、溝通，化解兩岸人民之間的疏離感。

宋楚瑜表示，親民黨一直秉持著「炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟ㄧ家親」的理念，務實推動兩岸關係，但是也希望中國大陸了解，對外經貿的重要性是台灣同胞生存的命脈，自古以來，中國大陸就是台灣重要的經濟腹地。

宋楚瑜進一步說，親民黨也呼籲，中國大陸應該同意台灣能夠參與非關主權性質的國際組織，不僅是體現「兩岸一家親」的精神，也讓台灣民眾能夠感受並一起分享「中華民族偉大復興」的成果。

▲▼ 雙宋會、宋楚瑜、宋濤、廣東中山2023.9.8 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋楚瑜此行也向大陸方面傳遞台灣鄉親最關心的三個問題，觀光、農漁產品、直航點持續開放。（圖／記者任以芳攝）

宋楚瑜也提到，台灣鄉親非常關心的三個問題，首先，「關於開放大陸觀光客赴台旅遊」的問題，不僅可以讓大陸人民更認識台灣，加強兩岸人民的交流互動，更可以改善台灣民間的庶民經濟，可謂一舉數得。

第二，「關於台灣農漁產品及水果輸陸」的問題，希望大陸方面能夠建立一套機制，讓台灣農漁產品及水果既能夠符合大陸的各項標準，符合相關規定後能順利輸陸，讓美味的台灣農漁產品及水果得以與兩岸人民共享。

最後，他提出第三個建議，「關於兩岸直航航點持續開放」問題，尤其是二、三線城市的兩岸直航航點，可讓兩岸人民往來交通更為便利，活絡疫後經濟，彼此交流更為密切，共同為促進兩岸和平繁榮而努力。

▼ 親民黨主席宋楚瑜、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿一行此行參訪孫中山故居。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿一行抵達廣東中山 。（圖／記者任以芳攝）
 

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