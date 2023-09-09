　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名女子前往泌尿科看診，結果向醫生表示自己的老公疑似偷吃，因為她幫老公打手槍的時候，發現是「空包彈」，讓她覺得很可疑，不過醫師提醒千萬不要用精液量來當成「證據」，像是治療攝護腺的藥物就會造成逆行性射精。

▲精液儲存。（圖／CFP）

▲精液儲存。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內泌尿科醫師張美玉表示日前在看診時，有一名女子向醫師表示自己幫老公打手槍的時候，發現「空包彈」，讓她非常的傷心，聽完這段話，讓張美玉醫師一頭霧水，旁邊的跟診護理師解釋：「我來回答！張醫師不懂啦 。太太你是不是覺得你先生出差有在外面亂來」？頓時間張美玉醫師才恍然大悟，下一秒覺得滿好笑的，向這名女子強調「精液量」並不是抓猴證據。

▲張美玉醫師強調精液量不能當成抓猴證據 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師強調精液量不能當成抓猴證據 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉說，像是使用治療攝護腺的藥，都可能會讓攝護腺的精液量會變得比較少，或是產生膀胱頸放鬆，以致於在射精的時候，會造成精液逆流，也就是逆行性射精」，因為女性沒有攝護腺的問題，不太能夠理解精液量會受到藥物或是年紀、攝護腺手術都會產生相同的狀況，所以這名女子的才會是「我老公在外面偷吃了、被人家吃完了」。

而關於精液問題，張美玉醫師也進一步解釋，只要年輕人只要營養夠、水分夠，精液的量都會差不多，除非年輕人一天射精三到四次，「當然庫存來不及製造，精液量在第三次射精可能就會少」。至於中老年以後，大家就不要太在意精液的量，因為精液量的目的是在於傳宗接代，而非代表自己身體不好，另一半也不要因為看到精液量變少，就覺得他是偷吃，這絕對不能夠劃上等號。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
拖板車上挖土機掉下來！砸破磚牆毀電桿　驚悚片曝光
基泰出包毀民宅整棟拆　蔣萬安宣布：用公辦都更、從最優容積
他吃港式「蝦餃黏3隻蟑螂」！超噁畫面曝光　店家認錯：整桌免單
摩洛哥世紀強震災情慘重！最新死傷曝光
買麥當勞「內用區卻拆了」！　業者曝原因：不是省成本
陳建州、范瑋琪「現蹤小巨蛋」！　力挺王力宏5度攻蛋
大直塌陷案始末一次看！居民陳情8個月沒下文　建商負責人失聯
萬華民宅火警！3人後門逃生　中風翁命喪火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

台鐵司機員連署中秋、國慶不出勤　交長：應不會發生

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

親戚小孩「臉上1部位」都動過！　過來人讚CP值高：很值得

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／雨還沒停！猛烈雨彈再轟3地　最新警戒區出爐

台鐵司機員連署中秋、國慶不出勤　交長：應不會發生

道明僑校下周一恢復上課　裝設傾度盤每天即時監測

快訊／國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

富邦、味全「土投對決」　5局1比1平手

悲歌！萬華民宅「碰」起火1死...他緊急逃生　女友入監：他獨力照料1老2小

黑名單球迷擅闖球場熊抱MPJ　疑似因喬裝逃過檢查

出席宗教後援會　賴清德喊眾神護台灣：讓我高票當選、立委過半

吳睿勝兩分砲定勝局！　味全二軍9比5勝兄弟

U18／日本守備失誤加暴投　中華隊3比1反超

習近平召開東北振興座談會　強調「五大安全」重要使命

日本H級女神要來台租房！「辣曬南半球」：住哪好？各地網搶留言

摩洛哥強震632死！高雄特搜隊加入國際搜救輪值　整裝隨時馳援

基泰出包毀民宅整棟拆　蔣萬安宣布：用公辦都更、從最優容積

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

螯龍蝦堡輸了！台人最愛「麥當勞漢堡」曝光

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

更多熱門

相關新聞

轎車對決油罐車！　她遭猛撞旋轉360度　

轎車對決油罐車！　她遭猛撞旋轉360度　

高雄市左營區今(9日)發生一起車禍，一部轎車切換車道時，不慎與油罐車發生擦撞，整部車旋轉360度，一半車身卡在分隔島內，轎車女駕駛和車內乘客表示不舒服，要自行就醫。

高雄輕軌又被撞！婦瞎扯：列車闖紅燈

高雄輕軌又被撞！婦瞎扯：列車闖紅燈

超療癒結局！轎車長按喇叭「剪線超車還急煞」　囂張下場曝

超療癒結局！轎車長按喇叭「剪線超車還急煞」　囂張下場曝

高雄Q3賣地總值19.2億　專家：建商減量經營已是共識

高雄Q3賣地總值19.2億　專家：建商減量經營已是共識

即／高雄4工人「摔進排水溝」！

即／高雄4工人「摔進排水溝」！

關鍵字：

高雄泌尿科張美玉打手槍精液攝護腺空包彈泌尿女王

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

包小柏女兒骨灰隨身帶

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面