獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名女子前往泌尿科看診，結果向醫生表示自己的老公疑似偷吃，因為她幫老公打手槍的時候，發現是「空包彈」，讓她覺得很可疑，不過醫師提醒千萬不要用精液量來當成「證據」，像是治療攝護腺的藥物就會造成逆行性射精。

▲精液儲存。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內泌尿科醫師張美玉表示日前在看診時，有一名女子向醫師表示自己幫老公打手槍的時候，發現「空包彈」，讓她非常的傷心，聽完這段話，讓張美玉醫師一頭霧水，旁邊的跟診護理師解釋：「我來回答！張醫師不懂啦 。太太你是不是覺得你先生出差有在外面亂來」？頓時間張美玉醫師才恍然大悟，下一秒覺得滿好笑的，向這名女子強調「精液量」並不是抓猴證據。

▲張美玉醫師強調精液量不能當成抓猴證據 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉說，像是使用治療攝護腺的藥，都可能會讓攝護腺的精液量會變得比較少，或是產生膀胱頸放鬆，以致於在射精的時候，會造成精液逆流，也就是逆行性射精」，因為女性沒有攝護腺的問題，不太能夠理解精液量會受到藥物或是年紀、攝護腺手術都會產生相同的狀況，所以這名女子的才會是「我老公在外面偷吃了、被人家吃完了」。

而關於精液問題，張美玉醫師也進一步解釋，只要年輕人只要營養夠、水分夠，精液的量都會差不多，除非年輕人一天射精三到四次，「當然庫存來不及製造，精液量在第三次射精可能就會少」。至於中老年以後，大家就不要太在意精液的量，因為精液量的目的是在於傳宗接代，而非代表自己身體不好，另一半也不要因為看到精液量變少，就覺得他是偷吃，這絕對不能夠劃上等號。