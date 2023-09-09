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社會 社會焦點 保障人權

超療癒結局！轎車長按喇叭「剪線超車還急煞」　囂張後果下場曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名男騎士7日清晨行駛在鳳山區自由路上，被一輛黑色轎車剪線超車，之後還故意急煞，讓騎士不滿，「我只是安分騎著而已！何必這樣了」，並將影片PO網引起討論，警方表示將對這部黑色轎車開出4張罰單，最高可罰4萬2千元。

該名男騎士將行車紀錄器畫面上傳到臉書社團「爆怨2公社」，影片中可見，他5點30分左右要騎到路口時，傳來長按喇叭的聲音，接著一輛黑色轎車從後方超車，經過斑馬線後，前方明明沒車且是綠燈，卻又莫名急煞，造成他必須跟著停下。騎士不滿表示，「我只是安分騎著而已！何必這樣了！氣到罵髒話」。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲轎車超車後又急煞。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

影片曝光後，不少網友留言抨擊該名轎車駕駛，「剪車垃圾到哪都是垃圾」、「超了都超了，還急煞有夠北X，麻煩樓主檢舉」、「他還停下來讓你拍清楚車牌好檢舉，你不檢舉他，怎麼對得起他這貼心的舉動」、「看不懂在開什麼車」、「擋到鈑金猴了」。

鳳山分局表示，發生時間約為7日凌晨5時許於鳳山區自由路上，該時段未接獲報案前往處理類似糾紛。不過檢視民眾檢舉提供相關影像，將依道交條例第42條規定「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰」、第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰。」、第45條1項3款「不依規定駛入來車道，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。」、第41條「汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」等4樣違規事實逕行舉發，最高可罰4萬2千元。

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