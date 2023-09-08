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迎來永和大違停時代？基層警點名1人狂擋單　交通組：已調整業務

▲▼永和分局。（圖／翻攝自Google地圖） 

▲永和分局。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

「我要X北永和分局裁決室大學長！」有網友匿名發文，直指同仁在外辛苦處理違停後，學長卻以各種莫名其妙的理由阻擋開單，「不要自己坐辦公室吹冷氣，說得輕鬆而讓同仁置身危險之中！」他也不禁開酸，「多虧大學長讓我們永和準備迎來大違停時代」。對此，交通組黃組長回應，「已經幫他（指裁決室原承辦人）做業務調整」。

有網友匿名在臉書粉專「靠北police」投稿，劈頭就點名永和分局裁決室大學長，因為同仁辛苦在外處理違停，結果上傳結果後，學長便會訂定莫名的規則，阻擋同仁開的單子，且學長「常常在退件理由說法條錯誤，卻從來不告訴正確應該要開哪一條，同仁只能不斷更改法條送件，然後又被退件」。

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原PO表示，在這來來回回的過程中，期限就過了，「請問你用意何在？」他指控學長總愛自行增加規定，像是「明明照片裡就一台車，還要求一定要把車圈起來」、「拍駕駛座裡面的照片，證明車上沒人」、「提供違停檢舉人詳細個資」等，以各種理由擋單，他們若不照學長意思做，還會被要脅。

原PO接著說，永和地狹人稠，上班尖峰時段若遇闖紅燈的車輛，因違規不易攔查，所以同仁改用逕行舉發，無奈學長卻不滿意，「他要求同仁一定要有攔停的作為，也就是不服稽查逃逸才能逕行舉發，難道是要同仁冒被車撞或是撞車的風險去攔車嗎？督察組的案例教育不是都要求員警不要強行攔查，要用『尾隨待機』或逕行舉發嗎？」

「不要自己坐辦公室吹冷氣，說得輕鬆而讓同仁置身危險之中！」原PO更指控，交通組明知學長的所作所為，但卻當沒聽見、沒看到，「因為這位逕舉守門員的存在讓許多同仁都很灰心」，不論是民眾拚命檢舉，還是同仁依法舉發，最終都是白忙一場，「違停仔也不會受到處罰，多虧大學長讓我們永和準備迎來大違停時代！」

貼文曝光後，底下網友紛紛留言表示，「該學長真的很猛，從交通分隊到刑大又到偵查隊換到交通組，大學長就好棒棒、很有想法」、「國家擋單代表隊首席大隊長」、「退件不說明原因，確實會讓人反感」、「原來是這樣子啊，難怪辛苦的警察哥哥姐姐來看到我們家門口被實實在在的擋住，卻不開單，說一句開了也沒用啊」。

網紅「Cheap」也在貼文底下留言回應，「我來幫你讓大學長紅，爛死了！有問題可以私訊我。永和分局不好好處理，我幫你找議員請局長去議會質詢」。

針對匿名貼文，交通組黃組長表示，他們也是昨天看到貼文才知道這件事，主要是裁決室同仁審核比較嚴格，「讓他們（指派出所員警）開單子越開越無力」。他也說，原本的承辦人本身業務能力強，但是口氣比較不好，個性容易與人起衝突，「造成派出所同仁誤會，已經幫他（指裁決室原承辦人）做業務調整」。

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