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又有小低壓活動！雨彈再襲3天　下周二天氣好轉

▲▼今午後仍有較大雨勢。（圖／天氣風險公司）

▲今午後仍有較大雨勢。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)持續受低壓帶影響，中南部、花東容易有短暫陣雨或雷雨，午後熱力作用，還可能有大雷雨；另又有小低壓發展，周末(9~10日)西部有雨；下周天氣將逐日好轉，下周二(12日)後中南部天氣有好轉跡象，雖然有較大雨勢，但降雨不會那麼全面，午後熱對流降雨範圍縮小為近山區一帶。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(9日)持續受低壓帶影響，天氣不穩定，不過由於有些北風推到北台灣附近，宜蘭至大台北一帶受較乾的東北風影響，大致為晴時多雲的天氣，降雨影響都不是到太明顯。而中南部及花東地區是受到較暖濕的南風且又比較位於南北風交會的區域，整體雲量較多，容易有短暫陣雨或雷雨的影響機會，尤其午後配合著熱力作用，可能有大雷雨發生機會。

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林孝儒指出，海峽南部另有個小小低壓發展中，周末這兩天(9日~10日)雖強度都偏弱，但大致會在海峽一帶活動，天氣多了點不穩定因素，導致西部夜間仍有短暫陣雨機會，中南部外出要留意降雨影響。

下周天氣將逐日好轉，林孝儒表示，不穩定的天氣環境要等周末至下周一(11日)隨海峽小低壓逐漸減弱消散，以及低壓帶範圍更往南海限縮，而南來的水氣逐漸減少的趨勢下，到下周二(12日)轉東北至偏東風影響，中南部天氣可望有逐漸好轉跡象，還是有較大雨勢發生，只是降雨影響不會那麼全面性，午後熱對流區域會縮小為近山區一帶。

林孝儒指出，下周中後期隨著環境水氣的減少，山區熱對流的發展範圍也將更為減少，早晚天氣相對也都比較穩定些。

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