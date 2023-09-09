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通緝女「謊報姊姊身分」掰：我有化妝...被警打臉　還查出毒品

▲▼陳姓女子開車違規遭警攔查，她謊報姐姐身分被員警戳破還查出持有毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼陳姓女子開車違規遭警攔查，她謊報姐姐身分被員警戳破還查出持有毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓女子開車違規遭警方攔查，卻謊報姊姊的身分，但員警越看越怪，這時陳女還狡辯：「我有化妝，那時候比較胖。」依舊遭員警識破，還查出她因毒品案通緝，陳女苦求警方能「過2天再去報到」，當場被拒，並在她包包內查獲6包安非他命及1包K他命。

小港分局桂陽所員警於7日晚上10點多，巡邏經小港區桂陽路時，發現1輛汽車違規雙黃線迴轉，立刻上前攔查。32歲陳姓女駕駛自知因案遭通緝，隨即向員警表示，自己沒帶證件，隨口就報姐姐身分證號碼，但警方核對時，卻發現照片明顯與本人明顯不同。

▲▼陳姓女子開車違規遭警攔查，她謊報姐姐身分被員警戳破還查出持有毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

這時，陳女忙著解釋：「這是我啊！我有化妝，我那時候比較胖」，但警方還是越看越奇怪，持續追問下，戳破陳女謊言，最後陳女才改口苦求警方讓她過2天再到派出所報到。

警方依法對陳女進行逮捕時，還在她的皮包內，查獲6包二級毒品安非他命，以及1包三級毒品K他命，經初步檢驗均呈陽性反應。陳女向警方坦承，自己今年6月遭高雄地檢署發布通緝，為躲避進勒戒所，才會謊報姊姊身分外，而毒品則是自己要吸食的。警方訊後依毒品危害防制條例及毒品通緝移送高雄地檢署偵辦。

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