孫中山故鄉舉行「雙宋會」　雙方共識：推動兩岸重回和平正確道路

▲「雙宋會」今在廣東中山市舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／中山報導

親民黨主席宋楚瑜與大陸國台辦主任宋濤，今（8）日在廣東中山市進行「雙宋會」。宋濤談話重申台灣面臨「戰與和、繁榮與衰退」抉擇，希望親民黨與大陸一起推動兩岸關係重回和平發展正確道路。宋楚瑜也認同宋濤所言，「兩岸要用和平的方法，彼此多溝通、多認識、多瞭解。」

今日「雙宋會」出席成員，台灣方面有親民黨主席宋楚瑜、副秘書長魏志中、政策中心主任陳宏義、文宣部主任王育誠；大陸方面出席成員有中共中央台辦主任宋濤、聯絡局長楊毅、交流局長黃文濤、宣傳局副局長陳斌華。

▲中共中央台辦主任、國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先發言指出，「宋楚瑜和親民黨長期以來，堅持兩岸一中、反對台獨的立場。近來宋楚瑜主席公開倡議促進兩岸和平，為兩岸關係的和平發展做出積極貢獻，大陸對此表示高度贊賞。」

宋濤也重申，「當前台海局勢複雜嚴峻，台灣同胞面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退的兩種道路、兩個抉擇。」

面對當前問題，宋濤也表示，宋楚瑜是兩岸關係當中很多重大事件的親歷者，希望並且相信他和親民黨將團結廣大台灣民眾，與大陸一起推動兩岸關係，重回和平發展的正確道路。

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者任以芳攝）

宋楚瑜則指出，這次受邀參加第五屆海峽兩岸中山論壇，親眼見到盛大的開幕式，以及成功的出席率和大家的發言，顯示出來當前海峽兩岸大家都有一個共同的認識。

宋楚瑜進一步說，「如宋主任昨天致辭4點重點，要共圓兩岸，期盼偉大的中華民族復興，台灣不會缺席，也不能缺席。」

他重申並且認同宋濤所說，「兩岸用和平的方法，大家彼此多溝通，多認識，也多瞭解。」並且補充強調，「兩岸要多相互瞭解，不要調研，讓台灣清楚認識中國大陸。」