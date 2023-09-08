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快訊／國家警報響了！暴雨猛轟3地　12縣市豪大雨特報

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲午後出現大雷雨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，今持續有局部大雨，雨區擴大，氣象局對12縣市發布豪大雨特報外，氣象局今(8日)下午15時12分針對彰化縣、南投縣、雲林縣持續發布大雷雨訊息，以及災防告警，警示嚴防暴雨。

氣象局今(8日)下午15時12分針對彰化縣、南投縣、雲林縣持續發布大雷雨訊息，以及災防告警，持續時間至16時15分。氣象局提醒，彰化縣、南投縣、雲林縣慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲▼氣象局針對「彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對「彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域
彰化縣：員林市、田中鎮、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉
南投縣：南投市、竹山鎮、名間鄉
雲林縣：莿桐鄉、林內鄉

此外，氣象局下午15時也對縣市發布豪大雨特報，其中彰化縣、南投縣、雲林縣雨勢升級豪雨。

氣象局表示，低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日彰化縣、南投縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、嘉義以南地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石。

▲▼12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲12縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報
影響時間：08日下午至08日晚上
豪雨：彰化縣、南投縣、雲林縣
大雨：苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區


 

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