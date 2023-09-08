新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了

記者戴上容／新北報導

新北市三重區大同南路一處新建案發生水泥灌破鄰宅意外，新建案灌水泥灌到隔壁民宅3樓，整層樓被水泥灌滿直接消失。新北市工務局今8日下午前往會勘，屋主游先生指著工務局施工科長陳俊翰破口大罵：「昨天出事致電市府，無人接電話，公務員簡直是草菅人命！」工務局回應，一切依法行政。

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主，指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

游姓屋主說明當時情況，昨7日下午1時許他人在2樓，突然聽砰一聲巨響，瞬間混泥土衝破3樓牆壁，整層樓灌滿水泥！水泥之後又從樓梯像土石流一樣流到2樓客廳，第一時間他趕緊跑出，而隔壁廠商仍不知情仍持續灌水泥，他一家4口險遭水泥活埋。

新北市議員邱婷蔚表示，該建案自興建起發生多次工安意外，包含：火災、挖破電線，昨7日發生水泥灌破意外，而游姓屋主從去年8月起就向市府書面陳情，次數多達9次，每個都有立案字號，但是都沒有被重視，才會發生水泥灌破牆面的意外。

今8日下午工務局舉行會勘，新北市議員邱婷蔚、顏蔚慈等人到場關心。工務局施工科長陳俊翰表示，去年有收過受損戶陳情這部分都有列管中，該新建案屬小基地興建與鄰房相近，而經專家釐清，由於新建案與鄰房距離過小，鑽牆經側力擠壓因而搗破牆面。

在科長陳俊翰受訪後，游姓屋主突然衝出指著陳俊翰破口大罵表示，周二時房子就有出現異狀，他緊急致電給工務局，但周二時大家都說不在位子上，公務員拿著百姓納稅錢，不是為建商服務！他反映10多次，公務人員都沒有幫他處理。昨天發生事情，工務局也沒有人接電話，簡直草菅人命！

工務局表示，在第一時間獲悉後即邀集新北市土木技師公會到場全力積極協助受損戶，同時勒令現場停工，並依建築法處以監造人和承造人各9萬元罰鍰，且依照「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」規定辦理後續改善事宜，以維護民眾權益及生命財產安全。

工務局說明，三重大同南路新建案之前在去年6月拆除老舊建築物過程中，就曾發生鄰損狀況，工務局接獲受損戶投訴後，依「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」錄案辦理，並責成該新建案監造人、承造人及專任工程人員至現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，惟經雙方多次協商未果，今年8月工務局已通知雙方擇定第三方公正單位儘速進行損壞鑑定並出具鑑定報告書，以作為後續協商之依據。

工務局呼籲，各工地施工過程應確保鄰房安全避免造成鄰損，如有影響週遭鄰房安全，市府一定會依建築法規定辦理要求改善並妥善處理，維護公共安全絕對沒有妥協的空間。