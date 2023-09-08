　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了

記者戴上容／新北報導

新北市三重區大同南路一處新建案發生水泥灌破鄰宅意外，新建案灌水泥灌到隔壁民宅3樓，整層樓被水泥灌滿直接消失。新北市工務局今8日下午前往會勘，屋主游先生指著工務局施工科長陳俊翰破口大罵：「昨天出事致電市府，無人接電話，公務員簡直是草菅人命！」工務局回應，一切依法行政。

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主，指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

游姓屋主說明當時情況，昨7日下午1時許他人在2樓，突然聽砰一聲巨響，瞬間混泥土衝破3樓牆壁，整層樓灌滿水泥！水泥之後又從樓梯像土石流一樣流到2樓客廳，第一時間他趕緊跑出，而隔壁廠商仍不知情仍持續灌水泥，他一家4口險遭水泥活埋。

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

新北市議員邱婷蔚表示，該建案自興建起發生多次工安意外，包含：火災、挖破電線，昨7日發生水泥灌破意外，而游姓屋主從去年8月起就向市府書面陳情，次數多達9次，每個都有立案字號，但是都沒有被重視，才會發生水泥灌破牆面的意外。

▲▼ 三重水泥 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重水泥 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重水泥 。（圖／記者戴上容攝）

今8日下午工務局舉行會勘，新北市議員邱婷蔚、顏蔚慈等人到場關心。工務局施工科長陳俊翰表示，去年有收過受損戶陳情這部分都有列管中，該新建案屬小基地興建與鄰房相近，而經專家釐清，由於新建案與鄰房距離過小，鑽牆經側力擠壓因而搗破牆面。

在科長陳俊翰受訪後，游姓屋主突然衝出指著陳俊翰破口大罵表示，周二時房子就有出現異狀，他緊急致電給工務局，但周二時大家都說不在位子上，公務員拿著百姓納稅錢，不是為建商服務！他反映10多次，公務人員都沒有幫他處理。昨天發生事情，工務局也沒有人接電話，簡直草菅人命！

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

工務局表示，在第一時間獲悉後即邀集新北市土木技師公會到場全力積極協助受損戶，同時勒令現場停工，並依建築法處以監造人和承造人各9萬元罰鍰，且依照「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」規定辦理後續改善事宜，以維護民眾權益及生命財產安全。

工務局說明，三重大同南路新建案之前在去年6月拆除老舊建築物過程中，就曾發生鄰損狀況，工務局接獲受損戶投訴後，依「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」錄案辦理，並責成該新建案監造人、承造人及專任工程人員至現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，惟經雙方多次協商未果，今年8月工務局已通知雙方擇定第三方公正單位儘速進行損壞鑑定並出具鑑定報告書，以作為後續協商之依據。

工務局呼籲，各工地施工過程應確保鄰房安全避免造成鄰損，如有影響週遭鄰房安全，市府一定會依建築法規定辦理要求改善並妥善處理，維護公共安全絕對沒有妥協的空間。

▲▼ 三重 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北建案水泥灌破鄰屋！游姓屋主指著官員爆氣大罵：草菅人命 。（圖／記者戴上容攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／蔣萬安怒了！點名基泰「給我負責」　提假扣押防脫產
基本工資連8漲！這年調最多　他卻嘆：東西跟著漲
KID「沒法正常走路」傷勢曝！　吳宗憲心疼
新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了
基泰再發聲明致歉！　責任歸屬釐清中
再被爆住建商5000萬豪宅！　高虹安曝合約：體無完膚供社會檢
基本工資調漲1070元！　179萬勞工受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

疑輔助駕駛釀禍！國1北上三重段自小客追尾緩撞車　工人骨折腦震盪

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間曝光！廠商無奈：今年已被撞10台

板橋餵藥案重啟調查！家長聲請再議　高檢署發回新北檢續查

新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了

代言隆乳「奶奶快回家」遭嘲氣炸！G乳辣模怒告…二審逆轉勝獲賠

騙錢開藝品店被抓！12尊關公像+各式木雕　屏東執行署將法拍

砂石車卸料「重心不穩翻覆」駕駛受困　消防人員即時救援送醫

無照毒駕撞死2人！家屬期判無期：別再害人　國民法官判囚12年

抽了15年怕斷糧！加拿大美語老師自種4株大麻　這下慘了

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

疑輔助駕駛釀禍！國1北上三重段自小客追尾緩撞車　工人骨折腦震盪

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間曝光！廠商無奈：今年已被撞10台

板橋餵藥案重啟調查！家長聲請再議　高檢署發回新北檢續查

新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了

代言隆乳「奶奶快回家」遭嘲氣炸！G乳辣模怒告…二審逆轉勝獲賠

騙錢開藝品店被抓！12尊關公像+各式木雕　屏東執行署將法拍

砂石車卸料「重心不穩翻覆」駕駛受困　消防人員即時救援送醫

無照毒駕撞死2人！家屬期判無期：別再害人　國民法官判囚12年

抽了15年怕斷糧！加拿大美語老師自種4株大麻　這下慘了

多喝水也管用！營養師曝「6個技巧」讓你遠離打鼾、一夜好眠

北市府預防性疏散367名住戶　一圖看大直民宅塌陷現場

大份量、百元有找！超商「3款懷舊便當」來了　一份爽嗑雙主菜

憲法法庭不受理案件應有明確理由

蔣萬安怒了！點名基泰建設「給我負責」　提假扣押防建商脫產

華為新機不止1款！ Mate60 Pro+、Mate X5接連上架

「逆向超車」撞對向車！日自由車選手心肺停止　車窗砸出大洞

張鈞甯、阮經天聯手飆戲！《查無此心》懸疑拉滿　緊張度100%全片無尿點 

都更1坪換1坪？專家提醒：小心簽同意書　「這類房子」能換超過1坪

粉絲注意！玉澤演預告台北慢跑零喬裝　不怕被認出：大家追不上我

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

社會熱門新聞

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

大直住戶怒：8個月沒人理我們

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

獨／新北建案水泥灌破鄰屋　一家4口險被活埋

大直民宅陷入地！一樓被吞掉畫面曝

賓士爸怒交影片檢舉爆乳媽了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

即／道明中學操場、圍牆裂出巨縫　現場畫面曝光

男童突開門衝下車　遭車撞上命危

即／台中KTV「2人遭砍」！　18歲男送醫不治

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

獨／遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

「基泰工地」現場　制高點直擊

更多熱門

相關新聞

板橋幼兒園疑餵藥案　高檢署發回新北檢續查

板橋幼兒園疑餵藥案　高檢署發回新北檢續查

板橋某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥，新北地檢署不起訴彭姓園長等9名教保員。部分家長聲請再議，高檢署認為一審偵查有調查不完備之處，日前將全案發回新北地檢署續查。

獨／新北建案水泥灌破鄰屋　一家4口險被活埋

獨／新北建案水泥灌破鄰屋　一家4口險被活埋

新北金山清水溪護岸砌石法兼顧美觀防洪

新北金山清水溪護岸砌石法兼顧美觀防洪

欠70萬開口再借惹殺機　新北男遭槍殺棄屍

欠70萬開口再借惹殺機　新北男遭槍殺棄屍

新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習！提升從業人員動保防疫觀念

新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習！提升從業人員動保防疫觀念

關鍵字：

新北水泥屋主

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

包小柏女兒骨灰隨身帶

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面