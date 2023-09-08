大媽想讓電梯停住「拿鐵架擋門」　幾秒後卡住爆炸狂冒白煙

記者林郁婷／綜合報導

甘肅武威一名女子日前走出電梯後，不希望電梯太快關門，因此拿鐵架擋在門中間，然而電梯並未偵測到異常，反而夾著鐵架一起上升，最後卡住發生爆炸，冒出陣陣白煙，也造成整個電梯門變形，鐵架被夾斷，維修費用需3000多元（人民幣，下同，約新台幣13000元）。

據《星視頻》報導，大媽搭電梯到達住家樓層後，認為只是回家去拿個東西，很快就回來，不想重新等電梯，因此想到用東西擋著，讓電梯無法關門。

大媽走出電梯時，順手拉著一個自製的鐵架到電梯門之間，原以為能讓電梯停留在同一層樓，沒想到由於鐵架只有兩側有鐵桿，電梯關門時剛好從中間穿過，夾帶著鐵架一起往上升，最後撞上電梯門頂部。

▲鐵架隨電梯門上升發生爆炸。（圖／翻攝自影片）



從電梯監視器可以看到，碰撞後爆發巨大聲響，整個鏡頭劇烈晃動，接著電梯頂部冒出白煙，門也完全變形，鐵架則斷成兩半掉下來。

電梯維修人員孟姓男子表示，這起意外導致電梯門板及光幕損壞，修理費用約3000多元，事後女子也意識到自己的錯誤，並賠償2000多元（約新台幣8000元），剩下的由物業承擔，目前電梯已經修好，「想讓更多人關注到這是非常危險的情況，乘坐電梯時一定要注意安全」。