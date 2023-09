畫面曝！峇里島渡假村電梯急墜34樓　5人變形慘死

記者葉睿涵/編譯

印尼峇里島一間渡假村9月1日發生電梯墜落意外,導致當時正在乘搭電梯的5名員工死亡。如今警方公佈了電梯急墜現場的恐怖畫面,還透露事發當時的撞擊力道之大,讓電梯導軌與安全柵欄全都嚴重損毀。

綜合外媒報導,事發當時,這5名客房服務人員正帶著清潔工具,如往常般搭上電梯,準備從渡假村底層上去客房打掃。不料,幾人才剛上電梯幾秒,旁人就聽見一陣淒厲的慘叫聲,緊接著電梯轟地一下從34層樓的高度急速下掉,速度之快連軌道旁的草木都被震得左右狂擺。

Five killed at popular resort in Bali after elevator crashes https://t.co/mTdqfRYNh1 pic.twitter.com/l3mlfjYZGO