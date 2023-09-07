畫面曝！峇里島渡假村電梯急墜34樓　5人變形慘死

Rekaman CCTV detik-detik kecelakaan tram lift (lift luar) Ayuterra Resort, Ubud, Bali. Insiden ini menewaskan 5 orang. Simak selengkapnya di video berikut ini. pic.twitter.com/0sRfTdG7if — detikcom (@detikcom) September 3, 2023

記者葉睿涵／編譯

印尼峇里島一間渡假村9月1日發生電梯墜落意外，導致當時正在乘搭電梯的5名員工死亡。如今警方公佈了電梯急墜現場的恐怖畫面，還透露事發當時的撞擊力道之大，讓電梯導軌與安全柵欄全都嚴重損毀。

綜合外媒報導，事發當時，這5名客房服務人員正帶著清潔工具，如往常般搭上電梯，準備從渡假村底層上去客房打掃。不料，幾人才剛上電梯幾秒，旁人就聽見一陣淒厲的慘叫聲，緊接著電梯轟地一下從34層樓的高度急速下掉，速度之快連軌道旁的草木都被震得左右狂擺。

Five killed at popular resort in Bali after elevator crashes https://t.co/mTdqfRYNh1 pic.twitter.com/l3mlfjYZGO — Daily Mail Online (@MailOnline) September 6, 2023

眾人聽到聲響趕往現場時，電梯已在一聲巨響中重摔落地，現場撞擊力大到電梯軌道傾斜超過35度，井道內安全牆與安全柵欄也嚴重毀損，而車廂內的5名員工都倒在地上，其中2人身體嚴重變形，明顯已當場死亡。趕到的救護人員立即將傷勢嚴重的另外3人送院急救，可惜最後仍不治身亡。

報導稱，這5名不幸罹難的工作人員年齡分別介於19歲至24歲之間。而警方調查後指出，電梯墜落的原因與鋼索斷裂有關，但詳細的原因仍有待進一步調查。警方也將深入追查渡假村是否有遵照安全標準、定期維修電梯。

▼事故發生後，電梯車廂與井道嚴重損毀。（圖／翻攝自Majoriti）





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