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發表會倒計時！蘋果iPhone 14率先降價4500元

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

距離iPhone新機全球發表倒數5天，傑昇通信也提前宣布優惠系列活動，從即日起至9月10日，到全台門市購買指定手機、平板及智慧型手錶，iPhone 14（128GB）率先降價4千5、OPPO A78限時下殺6,390元、三星Galaxy S23+現折上萬元。

蘋果將於9月13日台灣時間凌晨一點舉辦秋季發表會發佈iPhone新機，傑昇通信提醒果粉，新色與售價都必須等到全球發表會宣布後才能確定，而當前不用等到新機發表，iPhone 14系列早有價差出現，像是全台熱銷款iPhone 14（128GB）就直降4,510元，有高達16%的降幅。

援往例，iPhone新機發表後，前代Pro、Pro Max高階旗艦機款，將從蘋果官網下架，只能至其他通路購買，而原價38,400元的iPhone 14 Pro（256GB），暖身活動期間至傑昇通信門市購買，結帳現折4,410元，也有11%的降幅，加上iPhone新機旗艦機款售價相較前代更高的傳言不斷，發表後價格差距恐更大，促使原有的觀望期已不復見，來通路直接入手iPhone 14系列現貨的果粉不在少數。

消費者除了著眼新機，非蘋陣營的品牌熱銷手機也適逢甜蜜買點，像是主鏡頭升級的OPPO A78（8GB/128GB），擁有6.5吋螢幕，採用聯發科天璣700處理器，配備5,000萬畫素雙鏡頭模組，迎新機暖身活動期間，特惠價6,390元。性能容量都升級的三星Galaxy A54（8GB/256GB），具備IP67防塵防水等級，採用5,000mAh大電量，外型俐落有質感，狂降5,600元，現在買最划算；想省錢就買6.6吋螢幕的Galaxy S23+（8GB/512GB），支援最高120Hz螢幕更新率，結帳定價再折10,510元，就能用27,390元的價格帶回家。

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