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8月手機降價榜單出爐！安卓新機剛上市就降5200元

▲OPPO中高階新機Reno10系列。（圖／傑昇通信）

▲OPPO中高階新機Reno10系列。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15要來了，除了著眼新機，傑昇通信也公布8月手機降價榜單，本月降價金額最高3,200元的單機是新機OPPO Reno10 Pro，而OPPO也是新舊機型進榜最多5款的品牌，本月降幅高達38%的手機則是紅米10（6G+128G）5G手機。果粉們關心的iPhone降價機型，僅iPhone 14（128GB）進榜。此外，Oppo Reno 10 系列七月底上市，跌幅已經累積達到 5,200 元。

傑昇通信統計2023年8/1-8/31門市手機銷售價格，公佈八月手機降價TOP 15，本月進榜單機降幅在2%到38%不等，整體總降幅範圍則在16%到41%之間。傑昇通信表示，八月降價榜一共有8個品牌，消費者可選擇的機型更多，像是當前降價的旗艦機，甚至五千元有找的高性價比機型都有，相當值得做為換機依據。

▲2023年傑昇通信門市8月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

▲2023年傑昇通信門市8月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

傑昇通信分析，八月整體手機市場受新機效益加持，各品牌在市面上流通的機型不得不降價搏眼球，雖然父親節、七夕情人節帶來的買氣不如預期，然而品牌業者加上通路商，共同釋出的利多，還是吸引不少消費者換機；不過，期待iPhone 14系列大降價的果粉希望落空，八月僅1席進榜，還是熱銷款iPhone 14（128GB），累積降4,410元最多，顯見不只果粉出手保守，各通路在新機上市前，價格也有所停滯。

八月降價榜新舊機型占5席最多的OPPO，以最頂中高階拍照手機OPPO Reno10 Pro，上市才一個月，降3,200元居冠，且Reno10兩規格及Reno10 Pro+也在降價榜前五名，傑昇通信指出，主要是品牌與各通路平台有較深的專案合作，因此在價格方面的彈性較大，才有比較多降價空間；另一款則是累積總降幅超過4成的前代熱銷機型OPPO Reno8（12G+256G），已屆產品生命週期，空機價格萬元有找，此時也是舊機價格最甜蜜的買點。

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