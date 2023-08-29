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7月熱銷手機排行榜出爐　iPhone 14銷售量「成長近2成」

▲蘋果iPhone 14（128GB）後來居上奪冠。（圖／傑昇通信）

▲蘋果iPhone 14（128GB）銷售量仍成長驚人。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據市調機構最新調查數據，2023年7月台灣智慧手機市場總計售出37.3萬台，較上個月的34.5萬台增長8％，總算止跌回升。不過從這次排行榜也能發現，iPhone 14仍為蘋果熱銷單機，且成長最高，可見果粉對iPhone 15的觀望漸漸下降。

從手機銷售量的品牌排名來看，蘋果（30.3%）的市占率仍居前五大品牌之冠，三星以（29.8%）緊隨其後，而第三至第五名分別為OPPO（11.6%）、Redmi（7.3%）和vivo（7.2%）。傑昇通信表示，此次看似下滑的品牌市占率，實則緣於iPhone 15的漲價傳聞影響，品牌間大打價格戰，加上暑期換機需求，意外催生銷量。

▲2023年度7月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）

▲2023年度7月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）

傑昇通信分析指出，7月的名次與6月相比差異不大，然蘋果與三星的差距微小，儘管蘋果、三星市占均小跌8%，但整體銷量提升、品牌銷量也些微成長6%。再看蘋果前三名熱賣單機中，依舊以iPhone 14（128GB）奪下榜首，單機銷量逆勢攀升19%，品牌單機銷量中成長最高；另兩款主流規格iPhone 14 Pro Max（256GB）及iPhone 14 Pro（256GB）的銷量亦上揚約10%，顯見果粉在iPhone 15新機發表前的觀望效應逐漸遞減。

名列第二的三星7月市佔29.8%，僅與蘋果相差0.5個百分點，可謂齊肩之勢。傑昇通信表示，受惠蘋果市占率下滑，結合暑期換機需求，以及先前發售的中階與入門手機價格降至甜蜜點，安卓機表現反而倒吃甘蔗，這一趨勢預料將延續到iPhone 15上市。另外，三星品牌前三名單機排名與上月相同，最賣安桌機Galaxy A54（8GB/256GB）單機再度大躍進13%，第二名的A14（4GB/64GB）銷量也略增2%，帶動整體品牌銷售量提高5%。

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