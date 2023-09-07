一帶一路「指標性建設」雅萬高鐵開通　陸總理李強試乘

▲印尼雅萬高鐵開通，10月初正式對外售票營運。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸與印尼共建的「雅萬高鐵」是一帶一路指標性建設之一，這條高鐵在今（7）日正式開通運行，從雅加達到萬隆最快通勤時間由3.5下小時縮至40分鐘，將於10月正式對外售票營運，也象徵印尼正式進入高鐵時代。

▲雅萬高鐵列車內部設施。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、中印尼兩國務實合作的旗艦項目，全線採用中國技術、中國標準。

雅萬高鐵開通前夕，大陸國務院總理李強在印尼對華合作統籌部長盧胡特及交通部長布迪的陪同下試乘雅萬高鐵，在列車上聽取彙報並考察卡拉旺站台建設情況。

李強表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。

▲大陸國務院總理李強試乘雅萬高鐵。（圖／翻攝大陸外交部）

公開資訊顯示，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142.3公里，最高運行時速350公里，始自雅加達市，終點站為萬隆，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾4座車站。

雅萬高鐵動車組是陸企採用時速350公里復興號技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造。每列動車組編組8輛，設VIP、一等及二等座，載客人數為601人，車廂內還配有殘障廁所、無障礙設施及咖啡機、微波爐等設備。

▲雅萬高鐵的列車服務人員。（圖／CFP）

為避開線路上複雜地形，雅萬高鐵選線最大限度繞避滑坡、火山等不良地質，創新設計減隔震性能較好的橋梁、平順度更高的無砟軌道等，高標準建成13座隧道和56座橋梁。

根據官方數據顯示，雅萬高鐵建設期間，主要採購使用印尼本地生產的水泥等原料並招聘印尼員工參與工程建設，累計為當地帶來5.1萬人次的就業，培訓印尼員工4.5萬人次。