高鐵三大國旅專案「搭車享65折」　好康優惠只到今年底

▲高鐵推出三大國旅專案。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司自即日起，推出「瘋玩秋冬旅遊季」、「集團飯店優惠」以及「國旅聯票優惠」等三大聯票專案（適用出發日期均自10/1至12/31止），入住指定旅宿加購高鐵車票可享優惠，最低下殺65折。

高鐵公司表示，飯店聯票「瘋玩秋冬旅遊季」專案，提供旅客於飯店官網訂房，即享不限班次、車廂（標準對號座或商務車廂）的高鐵票7折優惠（疏運期間為8折）；同時，專案訂房再享房型升等、午茶點心或經典伴手禮等各種超值好康，一次滿足旅客食宿及交通需求。

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以板橋凱撒大飯店為例，官網訂房享豪華客房超低價每晚3,800元起，而入住高雄承億酒店經典和式房每晚只要5,999元起，再送自助吧午餐及精選紅酒乙瓶。

高鐵攜手長榮、洛碁、和逸慕軒三大飯店集團，分別推出「搭高鐵．行走寶島住長榮」、「搭高鐵．台灣在地住洛碁」、「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」優惠方案，旅客透過上述三家集團飯店官網訂房，加購高鐵車票即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）65折起超值票價（疏運期間為8折）。

TGo會員於活動期間訂購任一高鐵聯票產品（含飯店/國旅/航空聯票）並完成搭乘，每張票再加碼贈送TGo會員點數100點。

國旅聯票「瘋玩秋冬旅遊季」則精選超過千項旅遊商品，購買門票、交通、體驗、遊程等指定商品即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）的高鐵票75折優惠（疏運期間為85折）。

旅客於Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統及雄獅旅遊等線上旅遊平台下單，還可另享抵用金、折價券等多重加碼回饋。