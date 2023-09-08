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公婆帶媳婦幼孫捉姦　一度遭不孝子開車輾！正妹小三長相意外曝光

公婆帶媳婦幼孫捉姦，一度遭不孝子開車輾！小三意外曝光網驚：真的美。（翻自《51吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

中國廣東近日發生一起家庭事件，一名男子出軌帶小三玩，半路上被父母、正宮與孩子，全家出動捉姦，甚至鬧到警方出動。路人見狀立刻湊熱鬧拍攝，但也讓小三意外曝光，更有不少網友驚嘆：「真的美！」

據悉事發當時，男子開車帶著小三遊玩，但在大馬路上直接被父母攔截，而老父母還帶著正宮媳婦，以及兩名未成年的孫子，全家出動捉姦。不過雙方一度不相讓，男子的擋風玻璃直接被打破，老父母也擋在車前不走，由於騷動過大，引來眾多鄉民圍觀，最後警方也出動處理。

鄉民的鏡頭意外拍到小三本尊。（翻自《51吃瓜網》）
不少網友讚小三有天然仙氣。（翻自《51吃瓜網》）
相信是正宮帶兩幼兒來捉姦。（翻自《吃瓜網》）

不過兒子與父母依然持續爭吵，還嫌父母擋路，執意開車帶著小三離開。過不久，兒子真的發動車子，不顧父母擋在車前而直接開過去，老父母也差一點被輾到。由於雙方堅持許久，因此有越來越多吃瓜鄉民靠過來，這時大家紛紛拿出手機拍攝，也意外拍到坐在車內的小三。

目前未知這起事件最後結局為何，不過影片隨後在網路上發酵，不少網友更是一面倒稱讚小三「真的美」、「氣質真仙」、「怪不得想找小三」。另外也有網友認為，既然男方心已不在，勸正宮趕快離婚為妙。

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