這是高粱酒？黑松X金酒大玩過桶手法推「創世者」驚喜風味網讚：超乎想像

▲高粱酒也可以過桶陳放？沒錯，黑松公司攜手金門酒廠這次就是要給酒饕們耳目一新的感受！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

民以食為天！科學家發現，所謂的食慾——其實是靠「大腦」控制，讓令人驚喜的「挑戰味蕾」也成為近年餐飲業、零售業的主要浪潮，光是今年下半年，就有披薩與日本知名動漫的夢幻聯動、美式炸雞結合台式麻醬，紛紛帶來爆發的網路聲量與討論。

沒想到，如今烈酒圈也不遑多讓，黑松公司攜手金門酒廠這次就是要「玩大的」！不僅確保金門高粱原酒保有馥郁芬芳的獨特香氣，更帶著開創的心引領金高挑戰老饕味蕾，釀酒師特以桶陳手法挑戰創造平衡滑順口感的傑出工藝，推出翻轉高粱酒印象的劃時代酒款，以宛如煙花般在舌尖爆發開的繽紛風味，刺激老饕們的感官味蕾！

這款掀起討論的高粱酒界新旋風「創世者桶陳金門高粱酒」，光看取名就能感受到釀酒師對於風味口感胸有成竹的保證。「創世者」能以王者般姿態降臨，關鍵就在於這三大密技！針對金門高粱酒風味與特性專屬訂製的小批次深度訂製桶，運用威士忌的過桶邏輯，使每個批次、每次相遇都擁有獨一無二的專屬風味，無法被複製也無法被取代，而這同時也是「創世者」正式開賣前就讓一群懂收藏的酒咖「心癢想收」的原因之一。

▲以王者般姿態降臨的「創世者桶陳金門高粱酒」，打破對傳統高粱酒及傳統威士忌的認知！

此外，桶中特選50度以上高粱原酒入桶陳放，既能保留高粱原酒活潑兼溫潤的迷人風味，更驚喜結合來自訂製桶的香味。酒體呈現天然琥珀色，每一瓶都在醇度、色澤與香氣絕佳的狀態下填充裝瓶。品牌更強調，閃耀著迷人璀璨色澤的高粱，完完全全是原酒的珍稀本色，絕非人工以焦糖染色，每回邀請酒友們品飲高粱，絕對都能得到一致的讚歎與驚豔。

值得一提的是，裝瓶後，琥珀色桶陳高粱原酒的活性酒液隨著時間，在瓶中慢慢陳化，這個專屬於金高的製酒工藝絕活，讓酒饕們每每開瓶小酌，都能感受略為不同的風味口感，口感增值可期，每回品嚐前都能帶著「迎接驚喜」的期待！能在一瓶烈酒中，品嚐到兩種酒感交織出的多層次風味，打破對傳統高粱酒及傳統威士忌的認知，這等奢侈的享受，對於所有烈酒迷來說，簡直夢想解鎖，讓鐵粉也大讚「超乎想像」！

▲為家中的酒櫃收藏再添一支桶陳金高「創世者」，穩穩躋身酒饕行列，獲得眾人一致讚歎的過人品味。

「創世者」瓶身與外盒設計也是富含巧思，以剔透晶瑩的厚底玻璃瓶凸顯天然焦糖色酒體的典雅氣息，光憑視覺就彷彿有過桶的陳香在鼻間流竄，增值潛力可期，酒迷們絕對得自收一瓶，同時也適合贈予重要的夥伴與酒友，展現個人品味的同時也完美傳達重視情誼的心。即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣。一期一會，珍惜與首款單一批次「創世者桶陳金門高粱酒」的相遇，讓時間為「創世者」堆疊一層層無法複製的桶陳風味，確保自己成為好友圈中最頂奢的品味富翁。

▲「創世者桶陳金門高粱酒」限量推出，已有許多老饕手刀收藏，體驗每次開瓶都意想不到的桶陳金高「創世」風味。

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