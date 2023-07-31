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【廣編】雙焰入魂！「白金龍赤焰金門高粱酒」即日起焰遇上市

▲▼雙焰入魂！「白金龍赤焰金門高粱酒」即日起焰遇上市。（圖／業者提供）

圖、文／黑松提供

黑松公司攜手金門酒廠，推出「白金龍赤焰金門高粱酒」，是釀酒⼤師採用發生機率難以估算的「火入麴」，以最佳比例調配釀製而成，擁有市面上少有的全新「醲」厚口感，包裝概念伴隨火焰意象設計，打造出象徵火焰顏色的「豐聚藍」及「赤焰紅」雙色彩瓶，其中紅瓶極限量釋出，如同可遇不可求的「火入麴」，限量機運入⼿。「白金龍赤焰金門高粱酒」即日起於全台酒類專賣店限量上市！

麴菌是製酒的靈魂，透過高溫熟成，才得以將高粱轉化為酒精；而「培育麴菌」的過程就像點燃高粱酒風味的第一把火，是酒水的生命之源；「白金龍赤焰金門高粱酒」則是抓住了第二把火，採用了發生機率難以估算的「火入麴」入酒，釀製成空前絕「厚」、完美熟成的醲厚系酒款。其口感飽滿沉穩又具有活力，入口醲厚卻不刺激，最終尾韻像極一場久久不散的味覺風暴，完美呈現⼀場⾹氣的交響樂，空杯留⾹直達半⽇。

包裝以火焰意象設計出「豐聚藍」及「赤焰紅」兩款雙色彩瓶，瓶身色彩採用獨特噴瓷工藝，在炫目的漸層下，完美呈現焰色的變化。職人運用花紙手工貼標，讓火焰從平面跳脫立體，從指尖就能感受其中的生命力。「豐聚藍」象徵高溫熾熱、風味聚萃，「赤焰紅」則展現如「火入麴」般可遇不可求，更是極限量釋出之款式。機遇之酒，限量機運入⼿！

「白金龍赤焰金門高粱酒」建議售價900元，即日起於全台各地區酒類專賣店及金酒在台指定門市（台北、桃園、台中、高雄）限量販售，實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準。

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