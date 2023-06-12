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網友大推必收！「掌上型58金高」超實用！三種願望一次滿足

▲▼ 千日醇,金高,金門高粱,造型悠遊卡,垂直年份,老酒,白金龍,全家便利商店。（圖／品牌提供）

▲金門酒廠最具代表性的58度白金龍高粱「被縮小」了！從此讓愛不釋手的粉絲們隨身攜帶，不只視覺療癒，還能陪伴酒友每一個搭車、消費的時光。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

「三個願望，一次滿足。」這個熟悉的廣告詞應該是不少人的童年回憶，但你知道現在58度金高也能一次滿足你三個願望嗎？金門酒廠最具代表性的58度白金龍高粱，第一次被縮小成「迷你造型3D悠遊卡」，消費付款一「瓶」在手實用又療癒，等比例還原其玻璃瓶身，加上瓶中完美呈現的通透酒液，更具收藏價值。即日起開始搶購的「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」一次滿足你的願望，除入手超實用造型3D悠遊卡外，內含５～7年份老酒各300ml，小容量讓你一次品飲不同年份老酒風味。「品飲」、「收藏」、「搭車消費」三個面向一次滿足，這樣的組合讓網友直呼必收，簡直是夢幻逸品！

▲▼ 千日醇,金高,金門高粱,造型悠遊卡,垂直年份,老酒,白金龍,全家便利商店。（圖／品牌提供）

▲千日醇垂直年份悠遊卡特仕版，一次囊括5~7年份的千日醇老酒，以及獨家的白金龍造型3D悠遊卡。

這次設計包裝頗具份量的「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」除了造型金高悠遊卡超吸睛外，被酒饕看進靈魂深處的無非就是禮盒中的連續三年垂直年份「千日醇」老酒，「5年香、6年陳、7年醇」的獨有風味加上其老酒醇厚魅力，讓酒饕完全沒有抗拒收藏的理由。而其老酒醇厚魅力，關鍵原因就在於它們存放的「老酒熟成倉」。以全天候精準監控溫溼度，避免因為環境變化而影響酒體風味。特有的微厭氧環境，也能讓酒體的陳化效果更好，讓千日醇的老酒香氣來得更加溫順醇厚。

酒饕都知道，老酒購買費神費時且所費不貲，這回「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」不但貼心地幫大家一次穩妥入手連續三年份老酒，更驚喜附贈超擬真的「白金龍造型3D悠遊卡」，堪稱「必收神組合」！藏家們也很看好市場增值潛力，更是贈予親友、酒友增進情誼的首選。種種令人難以忽視的亮點，都讓酒饕有志一同地認為，要入手就至少兩組起跳，一組立刻開瓶品飲，其他就能慢慢陳化收藏，或是推坑尚未領略58金高千日醇老酒美好的朋友。

▲▼ 千日醇,金高,金門高粱,造型悠遊卡,垂直年份,老酒,白金龍,全家便利商店。（圖／品牌提供）

▲限量設計的白金龍造型3D悠遊卡擬真度極高，搭配5~7年份的老酒，絕對是「必收神組合」。

此次限量推出8,000組的「千日醇垂直年份悠遊卡特仕版」即日起於全台全家便利商店FamiPort獨家預購，建議售價每組1,280元(內含300ml 2015/2016/2017灌裝千日醇共3瓶入、58白金龍3D造型悠遊卡乙個)，趕緊手刀搶購，把珍稀的垂直年份的58金高千日醇以及特色造型悠遊卡掃貨回家！{實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準}

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