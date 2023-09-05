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桃園男騎車流浪到淡水！淡金公路逆向超驚險　警到場秒懂原因

▲▼ 桃園男一路往北騎40KM到淡水，車道逆向超驚魂　警方到場秒懂這名男子可能生病了，警方後續通知他友人到場帶他返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 桃園男一路往北騎到淡水，還在車道逆向行駛，超驚魂，警方到場後秒懂這名男子可能生病了，警方後續通知他友人到場帶他返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

桃園一名62歲李男日前騎車外出後迷失方向，一路向北騎到40公里外的淡水，還在大雨中逆向行駛在車水馬龍的淡金路上，令人捏把冷汗，淡水警方攔下李男，警方見李男說話不清楚，說自己住在附近，實際走訪大家全不認識李男，警方立刻知道李男生病了，果真經警政系統協尋後，順利聯繫上李男的友人，友人表示李男罹患失智症，在警方護送下結束迷途驚魂。

▲▼ 桃園男一路往北騎40KM到淡水，車道逆向超驚魂　警方到場秒懂這名男子可能生病了，警方後續通知他友人到場帶他返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警方接獲報案，上月30日晚間10時許，有男子騎車逆向行駛在淡金路四段上，嚇壞路過民眾，緊急連絡警方，賢孝派出所警員郭秉泓獲報到場，將62歲李姓男子帶到安全處所詢問時，卻發現他說話邏輯怪怪的，警方起初以為他酒駕，經酒測後卻發現毫無反應。

李男比手畫腳向警方表示，自己住在附近一條路的檳榔攤樓上，但警方實際帶他前往檳榔攤時，檳榔攤老闆娘卻表示，從沒看過李男，警方發現他無法精確回答提問，說話顛三倒四，研判可能是失智症狀，於是將他帶回派出所，透過警政系統聯繫上李男的朋友北上。

李男友人表示，李男近年罹患輕微失智症，當天下午從桃園騎車出門加油，竟一路向北騎車到40公里外的新北淡水，令人好震驚，感謝警方及時援助，才沒發生憾事。

淡水警分局呼籲，台灣已逐步邁入老年化社會，老人走失情形時有所聞，提醒家屬應多加留心，避免讓其獨自出門。各區公所有申請配戴預防走失手鏈服務，或向轄區警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，以防止迷途走失發生憾事。

▲▼ 桃園男一路往北騎40KM到淡水，車道逆向超驚魂　警方到場秒懂這名男子可能生病了，警方後續通知他友人到場帶他返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

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