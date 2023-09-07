國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽媽傻：這麼嚴格

▲媽媽看完孩子的翻譯考試卷後，直呼「現在這麼嚴格啊？」（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「現在國一英文翻譯要一字不差？」一名媽媽透露，孩子放學後拿著英文翻譯考試卷回來，其中handsome不能翻成帥氣的，正確應為「英俊的」；還有too應為「也」而不是「太」等，讓原PO越看越傻眼。文章曝光後，一票網友也搖頭回應，「語言是拿來溝通的，不是拿來考試的！」

一名媽媽在臉書《爆廢公社》表示，孩子目前讀國一，最近拿著英文考試卷回來，向她求助錯在哪裡，而原PO一看也傻眼了。

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照片可見，第4題handsome，孩子原本翻成帥氣的，被圈錯後，更正為「英俊的」；第7題cousin，原來是堂表哥弟姊妹，更正改為「堂表兄弟姊妹」；第9題too，孩子翻成「太」，正確應為「也」。

至於第10題Nice to meet you，孩子因為N沒大寫，沒有句點而被扣分，原PO認同沒問題，但翻譯的部分，孩子原寫「很開心遇見你」，但正確為「很高興遇見你」。

對此，原PO直言，尊重每個老師的教法，但也忍不住困惑發問「現在國一英文翻譯要一字不差？記得我們那個年代意思到了就對了，現在這麼嚴格啊？」

底下網友回應，「這英文老師太死板，會害死學生」、「我高中英文代課老師：語言是拿來溝通是活的，只要你的答案可以說服我是有道理的，我就給分，沒有唯一答案這回事」、「這不是英文題，是在考中文吧」、「我家的老師也是，只能和孩子說就配合囉，自己知道孩子理解就好」、「矯枉過正，以前國中英文翻譯Mary，我寫瑪麗被劃錯，英文老師說要寫瑪莉才對...傻眼」、「個人淺見：語言是拿來溝通的，不是拿來考試的」、「問老師too much怎麼翻」。

另有網友坦言，「所以才會有補習班，補習班老師就會大量補充給學生，一個單詞有很多的意思，不只是單單課本上的」、「連我住國外、教過英文也做過專業翻譯的都很疑惑，有需要這麼吹毛求疵嗎」。

也有網友質疑，「會不會是同學交換互改的？」「這明顯是交換改同學故意搞他吧？」原PO則補充回應，「孩子說：隔壁同學問過老師」，打算下周班親會再詢問老師翻譯的狀況。

▼網友也難以理解。（圖／翻攝爆廢公社）

