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大陸 大陸焦點 特派現場

開學日學生沒到…老師急call家長　驚知「母+2孩」家中蹊蹺身亡

▲▼北京小學開學,學生,學校,教室。（圖／CFP）

▲中國大陸這兩天也迎來開學日。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸這兩天也迎來開學日，重慶一老師近日在報名日當天，發現自己班一個孩子沒來，覺得奇怪急聯繫家長，後報案得知，家中母親和2個孩子都已離奇身亡。目前，當地警方表示，此事正在調查，具體情況不方便透露。

據《大風新聞》報導，大陸網友爆料稱，8月31日，重慶梁平區某社區一名母親和2名小孩在家中去世，該小區物管稱，確有其事，重慶警方高度重視，目前正在進一步調查處理中。

網上一段30秒的影片顯示，烈日下一小區車庫出口處圍著一些人，殯儀館的車緩緩駛出該小區，畫外音傳來一女子的聲音稱，「3母子死了，現在運走了。」

知情人稱，事發當天是學校報名的日子，小孩沒有去報名，老師打電話發現蹊蹺，有人遂報警，警員趕到現場發現母親和2名小孩已不幸死亡。

該小區物管不表示確有其事，「事情發生在8月31日，目前警方已介入調查。」

梁平區雙桂街道一名女性工作人員稱，這件事不方便說。

當地殯儀館一名工作人員說，事發當天，他們派去了3輛車將3人運回殯儀館，「這件事，區上和市上相關部門都非常重視，正在調查處理中。」

他們究竟是怎麼去世的？當地警方說，此事正在調查，具體情況不方便透露。

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