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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／郭台銘「主流銘意」成鏡花水月　侯友宜整合傅崐萁露曙光

▲▼ 侯友宜與傅崐萁合體 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜今日在花蓮與傅崐萁合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘的總統支持度以民調趨勢來看，已經好幾個禮拜都「一成不變」，只比一成多一點點，不過標榜自己才是主流民意的他，在8月28日背信參選總統時，卻沒有任何一位地方派系要角出席相挺；近日更傳出在藍白「堅壁清野」之下，他連行程都排不出來，只好到夜市商圈走馬看花。反觀國民黨總統參選人侯友宜今（7）日前往花蓮，與縣長徐榛蔚、立委傅崐萁同台，傅更公開喊出「支持侯友宜」，觀之郭台銘喊出的「主流民意大聯盟」陷瓶頸，而侯整合地方派系露出曙光。

自從週日參拜新竹縣義民廟之後，本週郭台銘行程集中在台北市的夜市商圈，未見藍白要角合體相挺。政壇因此傳出，郭已遭到藍白「堅壁清野」，行程排不出來只好到夜市商圈走馬看花。郭辦對此回應，現在是「主帥鎮守大本營」；然而實際觀察郭的活動，只有少數民眾駐足圍觀，一小撮搖旗吶喊的死忠郭粉，也多是老面孔。多數民眾聽聞郭來逛街，都只「喔」一聲表示了解，接著延續自己的行程，熱度明顯不如以往。

反觀侯友宜今前往花蓮參訪，縣長徐榛蔚親自在縣政府門口迎接，隨後前往國民黨花蓮縣黨部，傅崐萁也在黨部門口相迎，侯到場時與傅握手致意，傅拍了拍侯的手臂，雙方互動熱絡。具有強大地方派系人脈的傅崐萁致詞時高喊「一起支持黨提名人侯友宜市長」，侯友宜致詞也說「讓傅崐萁繼續連任」，顯示侯整合地方派系露出曙光。

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘近期積極走訪夜市、市場。（圖／記者林敬旻攝）

至於郭台銘自傲於獲得地方派系支持，但他828宣布參選當天，沒有任何一位地方派系要角出席相挺，場面宛如郭「一個人的武林」。坊間也傳出，郭允諾給予地方派系資源挹注或補貼經費，事後卻以繁瑣的企業請款程序來核銷，雙方爆出金錢糾紛。對於種種內幕浮上檯面，郭辦只回應，「中間可能有一些溝通效率的問題，這個我們都會來改善。」

除了與地方派系出現問題之外，民主文教基金會民調顯示48%民眾「不支持」郭台銘參選，但郭被媒體問及此事時，卻當場訓話媒體8分鐘，指控綠色、藍色媒體都攻擊自己。由此可見，郭始終不敢面對殘酷的現實，只要現實跟想像有落差，他一概認定是藍綠媒體在攻擊他。

實際上，郭台銘自以為的主流民意根本就不是主流民意，所謂的深入基層也都是鏡花水月，終究還是得面對多數選民就是不支持他的現實。尤其侯友宜跟地方派系的整合，在黨主席朱立倫穿針引線下已露出曙光，若未來西瓜偎大邊的效應越來越強，郭只會越來越被邊緣化，他若不及早懸崖勒馬，日後連署書數量乃至於開票結果，還是會看到殘酷真相，是否及早收手，回歸真正的在野陣營合作、下架執政黨，只在於郭台銘的一念之間。

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