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iPhone 15將登場！蘋果官網搶先上新「粉紅耳機」

▲蘋果粉紅耳機開賣。（圖／蘋果）

▲蘋果粉紅耳機開賣。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果本月即將舉辦秋季發表會，預計 iPhone15 系列就會與大家見面，不過在發表會登場之前，蘋果旗下品牌 Beats Studio Buds+真無線耳機兩款新色「星際銀」、「星際粉」也在台灣正式開賣。

先前就傳出今年的 iPhone 15 系列可能推出粉紅色的版本，而 Beats Studio Buds+ 也搶先上新了粉色，目前有五種顏色可以選，除了粉色外，還有透明、黑金、象牙白、星際銀可選，售價為5,990元。

Beats Studio Buds + 採用專屬原音平台，重新設計的原音透氣功能提高音頻精準度並可舒緩壓力，全天佩戴更加舒適。雙邊耳機皆配備雙層電能切換器，可以提供更準確渾厚的低音。

具備主動降噪和通透模式，只要輕觸按鈕，即可在兩種動態聆聽模式之間切換，選擇要將世界阻絕於外或沉浸其中。主動降噪功能 (ANC) 依個人貼合度進行調整，消除非必要的外部噪音。可輕鬆切換成通透模式，聽見周遭環境的聲音。

聆聽時間更長、充電時間更短，電池續航力最長可達 36 小時（充電盒 27 小時 + 耳機最長可達 9 小時），透過 Fast Fuel 閃充技術充電 5 分鐘，即可提供 1 小時的額外播放時間。

除了耳機之外，蘋果 9 月 13 日登場的秋季發表會中，目前爆料也指出，iPhone 15、iPhone 15 Plus、Apple Watch Series 9都會有粉色粉色選項，擄獲粉紅的少女心。

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